Raymonde, la nouvelle centenaire de l'EHPAD Massiou de La Rochelle a fêté son anniversaire

Raymonde Coyaud a eu 100 ans le 7 avril 2021 à l'EHPAS Massiou de La Rochelle. Pour l'occasion le maire de la ville, les résidents, les équipes de l'EHPAD et son petit fils se sont réunis pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Raymonde et son petit fils, Lionel, pendant la célébration de l’anniversaire à l’EHPAD

"On a bien le droit à une coupe de champagne !" Raymonde, 100 ans a visiblement le secret de la longévité. Pour fêter son anniversaire le maire de la ville, les résidents, les équipes de l'EHPAD et son petit fils se sont réunis autour d'elle. C’est la troisième dans cet EHPAD à passer le cap du centenaire.

la résistance, pendant la guerre puis la pandémie

L'occasion de célébrer la vie pleine d'aventures de cette femme qui a vécu avec autant de force la pandémie de Covid-19 que la Seconde Guerre Mondiale. "Un jour, elle est venue me raconter cette histoire. Pendant la guerre elle a résisté, elle a même fait du sabotage" raconte Pascal Narbonne, directeur de l'EHPAD "elle a été arrêtée, torturée, et elle m'a dit "j'ai pas parlé" cette phrase résonne encore dans ma tête" se souvient-il.

Résistante, elle l'a aussi été contre le virus. Malade du coronavirus, elle a tenu à redevenir autonome dès que possible : "dès qu'elle a pu se lever et marcher, elle a voulu faire sa toilette elle-même".

Alors pas question pour elle de laisser le virus lui dicter sa conduite. Son médecin, qu’elle adore est venu trinquer à son anniversaire, elle a immédiatement voulu l’embrasser. Ce sera finalement un geste de la main afin de respecter les gestes barrières.

médaillée pour sa générosité

Sur son tailleur noir, Raymonde porte fièrement ses deux médailles : elle est chevalier de l’ordre du mérite depuis 2001 et chevalier de la légion d’honneur depuis 2010. "c'est une femme incroyable" assure sa meilleure amie, Yvonne, petite jeune de 96 ans et pensionnaire de l'EHPAD "elle est d'une gentillesse et d'un dévouement, toujours pour les autres".

Après avoir été résistante, elle a apporté son aide aux veuves de guerre. C'est ensuite auprès des plus démunis qu'elle a oeuvré pendant des années dans des associations. Aujourd'hui, ce qu'elle regrette le plus, c'est de ne plus pouvoir aider les autres confie-t-elle à son entourage.