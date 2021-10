100 ans de Georges Brassens: un artiste chanté et admiré par la jeune scène auvergnate

Il aurait eu 100 ans ce vendredi 22 octobre. Georges Brassens, chanteur, poète, est né le 22 octobre 1921. S'il est décédé à 60 ans seulement, en octobre 1981, ses chansons lui ont largement survécu, y compris chez les jeunes artistes qui ne l'ont pas connu de son vivant. "C'est quelqu'un qu'on ne peut pas éviter. On a tous en tête cette image du chanteur à moustache avec sa guitare" explique Claire Salvat, qui forme avec sa sœur Gaëlle le groupe Comme John. Les deux Clermontoises ont participé au disque enregistré il y a quelques mois par la salle de spectacle de Clermont-Ferrand La Coopérative de mai. En interprétant, à leur manière, le titre "Il n'y a pas d'amour heureux."

C'était un chanteur assez précurseur - Claire, du groupe Comme John

Pour le disque "L'Auvergnat chante Brassens", le duo féminin a choisi le piano d'Albin de la Simone, et non la guitare, instrument du maître. "La rythmique de Brassens, il n'y a que lui qui peut la faire" s'amuse Claire. "On ne va pas se frotter à la rythmique à la guitare, on a donc repris la chanson en version piano-voix, très épurée." Une manière d'amener le titre dans l'univers du duo, sans dénaturer le message original d'un artiste dont les textes sont riches et "complexes" pour Claire. "On imagine ses chansons un peu légères, peut-être, quand on est petit, car on entend surtout la mélodie. Et quand on grandit, on regarde les textes : c'est très bien écrit, sur des sujets qui nous touchent même aujourd'hui. C'était un chanteur assez précurseur."

De Georges Brassens, Claire aime plusieurs titres mais comment ne pas citer la célèbre "Chanson pour l'Auvergnat"? Emblématique... surtout pour une Clermontoise! "Cette chanson nous donne un petit lien avec lui et ça fait plaisir!" reconnaît Claire. Quant à l'Auvergnat en question, il se serait appelé Marcel Planche... c'est pour lui, et pour sa compagne Jeanne Le Bonniec, que Georges Brassens aurait écrit ce titre... comme le chanteur l'expliquait en personne en 1979, dans une émission de Guy Lux. "J'habitais chez Jeanne et Marcel, ils m'ont tellement aidé, tellement rendu service (...) que cette chanson est sortie toute seule." Hébergé par ce couple pour éviter le STO (service du travail obligatoire) imposé par les Allemands, en 1944, Georges Brassens a écrit ces paroles, dévoilées en 1954 dans son troisième album.