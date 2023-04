100 ans de la béatification de St Thérèse de Lisieux : les reliques exposées

Lisieux est en fête religieuse ce week-end. Messes, expositions, films sur la vie de sainte Thérèse. Un programme important pour célébrer le jubilé de sa béatification.

Reliques de Sainte Thérèse de Lisieux exposées

Ce samedi 29 avril, 100 ans, jour pour jour après la béatification de Sainte Thérèse, une partie des reliques a été exposée aux fidèles. Arrivées en voiture, elles ont ensuite été emmenées dans l'Église,, où une messe a été célébrée. Environ 1.500 fidèles étaient présents dans la basilique pour assister à la sortie des reliques.

Émotions chez les fidèles

Venus de toute la France, mais aussi de l'étranger, les pèlerins étaient très émus de voir le coffre en or entouré de pétales de roses rouges. " C'est incroyable ! Nous sommes venus en famille et je suis très émue de voir les reliques de Sainte Thérèse pour la première fois. Mes enfants et moi, nous nous souviendrons longtemps de ce moment ", s'exclame Marie en montant les marches de la basilique.

Pareil pour Théodore et Mélissa venus des Etats-Unis : " C'est beau ! Très beau. Un moment de grâce que nous partageons en famille ", ajoute le couple avec leurs six enfants.

Dans l'assemblée : Bretagne, Normandie, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, les fidèles sont venus de partout en France, même si les Normands sont mieux représentés. " Il y a beaucoup de diocèses normands : Evreux, Caen, Alençon. C'est une très grande fierté d'avoir notre Sainte Thérèse ici dans le Calvados et l'Orne", commente Christiane, venue d'Evreux.

Sainte Thérèse choisie par l'UNESCO

Pour célébrer l'année de son jubilé, l'UNESCO a choisi Sainte Thérèse comme personnalité de l'année 2022-2023. La seule Française (avec Gustave Eiffel), parmi les 60 personnalités du monde entier retenues par l’Unesco.

L'institution a choisi la sainte pour les valeurs d'humanité qu'elle représente. Elle a été nommée comme "femme de culture et de paix". Une exposition sur la vie de la sainte est actuellement visible au sanctuaire de Lisieux, dans ce cadre.

La programmation du week-end est disponible sur le site du diocèse.