Il y a 100 ans, la naissance de Radio Mont-de-Marsan, une des premières radios françaises

En 1904 le premier radio émetteur est installé sur la Tour Eiffel à Paris.

Il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale et la reconstruction de la France pour que cet émetteur diffuse les premières émissions radio. Les débuts sont essentiellement musicaux : on diffuse les concerts d'orchestres symphoniques, des conférences. Puis les programmes s'étoffent, on ajoute un point météo, puis les nouvelles données par un speaker.

La tendance se repend à travers la France .

Radio Mont-de-Marsan, une des premières dans le Sud Ouest

En 1924, des passionnés de radio installent un émetteur à Mont-de-Marsan. C'est la deuxième installée dans le Sud Ouest, après Radio Agen, lancée en 1924.

Ils sont quatre landais, quatre sans-filistes, des auditeurs passionnés de la radio sans fil.

Le docteur Daraignez, maire de Mont-de-Marsan, le docteur Dibos, mais de Saint-Avit, M.Vives maire de Bastennes et Abel Dumont secrétaire de la préfecture des Landes, appartiennent au Radio Club Landais et lancent Radio Mont-de-Marsan.

Statuts de l'association Radio Club Landais qui lance Radio Mont-de-Marsan © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Ils installent un émetteur dans la caserne Lacaze, haute tour située derrière la préfecture des Landes en amont de la Midouze. La première émission est diffusée le 11 février 1925. Objectif : divertir et informer les Landais . Alors tous les jours et pour tout le département, on fournit le point météo, le cour du bois, de la résine, les nouvelles et chaque soir, on retransmet des conférences, des concerts.

Les mardis, jeudis et dimanches Radio Mont-de-Marsan diffuse des émissions réservées aux élèves.

5 d'émissions à Radio Mont-de-Marsan

Mais, dés le départ, les ondes radios sont brouillées par le circuit haute tension de la ville et les pannes s’enchaînent.

Les journaux locaux ne parlent pas de cette émission de radio quotidienne, alors peu de personne écoute. En 1929, après 5 ans d'émission, c'est la fin de Radio Mont-de-Marsan.

Archives de la création de Radio Mont-de-Marsan © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Aujourd'hui, il ne reste que les archives de sa création et une invention : le pick-up. C'est un petit boîtier qui se branche sur le tourne-disque et permet de retransmettre la musique à la radio.

D'après l'historien René Duval, cette invention est due au technicien de radio Mont-de-Marsan.