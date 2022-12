100 ans du permis de conduire : on a demandé aux Dijonnais leurs meilleures anecdotes

"On m'a demandé de doubler un camion en pleine tempête de neige à Dijon !", se souvient une passante quand on lui demande de souvenir de son passage du permis de conduire. Le sésame, voire même le graal pour certains, souffle sa centième bougie ce samedi 31 décembre. L'apparition du célèbre papier rose, devenu maintenant une carte rigide, remonte à 1922.

France Bleu Bourgogne vous partage les meilleurs anecdotes recueillies au micro dans les rues de Dijon. "C'était difficile ! On roulait trop vite, ou pas assez vite, et puis le créneau ! Maintenant cela va tout seul, avec la direction assistée, mais avant il fallait tourner le volant", rigole Jean-Louis, qui a obtenu son permis dans les années 70.

Un peu plus loin Jacky se rappelle d'un exercice que les auto-écoles ont maintenant oublié : "C'était sur une 2CV, on mettait une petite allumette sur la glace arrière, et il fallait la garder dans l'axe du trottoir pour réaliser une marche arrière rectiligne." Le passage du permis de conduire fait ressurgir la figure de l'inspecteur de conduite. Parfois redoutable, ou conciliant, "moi, il m'a dit : Vous préférez conduire une Formule 1 ou une voiture ? J'ai répondu une Formule 1. Il me dit : Il y a pas besoin de le dire, cela s'entend !", se remémore un autre passant.

Et vous quel est votre meilleures anecdotes ou souvenirs du permis de conduire ? Et surtout : seriez-vous capable de le repasser aujourd'hui ? Mettez vos réponses en commentaire !