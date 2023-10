100 lycéens de quatre pays européens à Metz pour parler des élections européennes

Les jeunes ne s'intéressent pas à l'Europe ? 100 lycéens réunis mercredi, jeudi et vendredi au stade Saint-Symphorien à Metz prouvent le contraire ! Accompagnés de leurs enseignants, il viennent de France, d'Allemagne, du Luxembourg et de Belgique. Tous font partie du réseau des "Ecoles ambassadrices" du Parlement Européen. Et quel lieu, à deux pas de la Maison Robert Schuman à Scy-Chazelles, était le mieux placé pour accueillir le premier rendez-vous du genre en France ?

Porte-paroles du Parlement Européen

Ces élèves participent pendant trois jours à des ateliers, des jeux de rôles et des temps échanges sur le thème du Parlement Européen et des élections européennes qui se tiendront le 24 juin prochain. "C'est avant tout pour qu'ils se rencontre et fassent connaissance" explique Clémence Malaret, responsable du programme au Parlement Européen. "Et qu'ils échangent sur les institutions européennes, comment cela fonctionne, ce que cela change dans leur vie." Dans ce programme, les lycées s'engagent, tout au long de l'année, "à organiser des activités sur l'Europe et à être des porte-paroles du Parlement Européen dans leurs établissements."

"En apprendre des autres"

Ainsi, parmi les différents ateliers proposés : une reconstitution d'une séance du Parlement Européen, où les lycéens jouent les députés, répartis selon leurs groupes politiques et doivent se mettre d'accord sur une proposition de texte (ici, la délivrance d'un billet de train gratuit pour permettre aux jeunes de voyager à travers l'Europe). Il faut débattre, trouver des compromis, en français et en anglais. "C'était vraiment intéressant, il y avait deux côtés opposés, plein d'opinions exposées" confie Elsa, lycéenne à Arlon (Belgique). "On peut défendre toutes les causes, de tous les partis. Moi j'étais dans le parti de centre-droit" complète Emmanuelle, lycéenne en lycée professionnel à Versailles. L'Europe pour elles ? "Discuter avec les pays, en apprendre des autres" dit Elsa, "apprendre des langues étrangères" pour Emmanuelle qui craignait "de ne pas réussir à se faire comprendre. Mais franchement, c'est sympa, je me suis fait des amis." Clémence Malaret espère en effet qu'au-delà de ces journées, des liens se créeront entre les adolescents, "rester en contact et pourquoi pas organiser des choses, aller les uns chez les autres, se retrouver à Strasbourg…"

"Cela les intéresse parce qu'ils aiment l'idée de voyager et de rencontrer des gens" constate Muriel Lochou, professeure d'histoire-géographie au Lycée professionnel Chaptal à Quimper. "Dans mon lycée, des élèves vont faire leurs stages à l'étranger et nous obtenons des bourses Erasmus pour cela" se félicite-t-elle. Et si leurs connaissances des institutions européennes et de leur fonctionnement parfois complexe peuvent "faire peur" reconnait l'enseignante, l'expérience vécue cette semaine à Metz permet de leur en apprendre plus sur le sujet. D'autant que pour la grande majorité, l'élection européenne du 24 juin sera le premier vote de leur vie.