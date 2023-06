100 personnes réunies devant l'hôpital d'Aubenas contre la fermeture des urgences la nuit

Cent personnes se sont réunies devant l'hôpital d'Aubenas, ce mardi 20 juin, à l'occasion d'une journée de grève nationale dans la santé. Chez nous, en Ardèche, il s'agit aussi et surtout de protester contre la fermeture du service d'urgences d'Aubenas la nuit, comme c'est le cas depuis début avril. En juillet, les urgences rouvriront seulement pour les trois nuits du weekend (vendredi, samedi et dimanche). En journée, l'accueil est maintenu normalement.

Une situation qui inquiète beaucoup les Ardéchois, alors que la population du département passe de 100 000 à 300 000 personnes pendant l'été.

Les urgences ouvriront trois nuits par semaine, le weekend © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les syndicats demandent donc des solutions en urgence : "Il y a des territoires où ils y a des médecins tous les 100 mètres dans les rues. Ce sont eux qu'il faut réquisitionner et les faire venir à Aubenas de manière provisoire", assène Sébastien Nicolas, Secrétaire de l'Union départementale CGT de la santé et de l'action sociale. "On demande à l'ARS et à l'Etat de trouver des solutions même si elles ne sont que provisoires. Pour cet été il faut des réquisitions. À plus long terme, la solution c'est une meilleure formation."

"À l'hôpital, l'ambiance est tendue à cause de cette pénurie de médecins. Les soignants sont parvenus à maintenir une ouverture en faisant des gardes et des heures supplémentaires mais ce n'est pas possible de faire plus, ils sont fatigués, il faut qu'ils prennent leurs congés. C'est très inquiétant pour l'été. Vous pouvez vous retrouver hospitalisé à Alès comme à Privas, à plusieurs heures de route", complète Sylvie Afian, Secrétaire CGT à l'hôpital d'Aubenas.