100 postes à pourvoir chez Les Fermiers Landais pour préparer les produits de fêtes

Le groupe Les Fermiers Landais recrute ! 100 postes sont à pourvoir pour la période novembre/décembre pour préparer les volailles qui seront dégustées à nos tables pour les fêtes de Noël et du Nouvel An.

Tous les ans, le groupe Les Fermiers Landais connait son pic d'activité pendant les mois de novembre et décembre. 280 000 volailles ont été élevées spécialement pour être commercialisées à la période des fêtes de fin d'année. Sur les sites de Saint-Sever et de Pontonx-sur-l'Adour, les effectifs sont parfois doublés, notamment aux postes d'abattage, de conditionnement, de découpe, d'emballage et d'étiquetage.

Pour postuler, aucune formation n'est exigée explique Valérie Lamothe directrice des ressources humaines : "Les gens sont formés sur place. C'est pour ça qu'on commence à recruter dès le mois de novembre pour former l'ensemble des salariés."

Des produits de haute qualité

Cela fait plus de 20 ans que les Fermiers Landais font appel à du renfort pour cette période de l'année et certains sont des habitués : "On a beaucoup de gens qui reviennent d'une année sur l'autre. C'est un moment un peu privilégié puisque c'est le moment où l'on fait des produits de haute qualité et des produits très spécifiques de la région. Donc il y a une fierté et un attachement importants des salariés de l'entreprise pour préparer ces produits et qu'ils soient à l'honneur sur nos tables de fêtes".

Si vous êtes intéressé par les offres, vous pouvez postuler directement auprès des Fermiers Landais.