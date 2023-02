100 réunions publiques pour échanger avec le maire et les élus de Montpellier sur votre quartier

Du 10 février au 3 juin 2023, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et l’équipe municipale, vont à la rencontre des habitants à travers plus de 100 rendez-vous. A mi-mandat, le maire souhaite faire un premier bilan avec les citoyens et surtout échanger sur les problématiques ou les projets dans les quartiers. 100 rencontres sont prévues et tout le monde peut participer, les habitants, associations ou commerçants.

Le calendrier des réunions

Les réunions se déroulent en fin de journée et dure environ une heure et demi. En plus, un kiosque d’information animé par les services les élus et le poste de commandement mobile de la Police municipale ainsi que le bus prévention santé seront présents durant deux jours. Il sera également proposé les samedis matins une balade urbaine dans le quartier pour partager les perspectives d’aménagement urbain. La liste des réunions par quartier :

10 - 11 FÉVRIER : Croix d'Argent

10 - 11 MARS : Hôpitaux Facultés

17 - 18 MARS : Port Marianne

31 MARS - 1ER AVRIL : Près d'Arènes

14 - 15 AVRIL : Mosson Celleneuve

21 - 22 AVRIL : Cévennes

2 - 3 JUIN : Centre

Toutes les dates avec les horaires des rencontres sont à retrouver sur le site internet de la ville. En marge de ces rendez-vous, un espace de concertation en ligne permet aux habitants d'exprimer déjà leurs avis et leurs idées sur l'avenir de leur quartier.