100% solidaires avec les Restos du Cœur de la Somme : devenez bénévole

Vous avez envie de devenir bénévole pour les Restos du Cœur de la Somme ? Pour une journée ou plus, aidez les plus démunis. Consultez les offres ci-dessous et postulez via le formulaire. France Bleu Picardie transmet vos coordonnées aux Restos du Cœur.

1 - Bénévoles à l'accueil de jour du centre "Accueil de jour" d'Amiens

L'association recherche des bénévoles pour son centre « ACCUEIL DE JOUR » situé au centre-ville d’Amiens.

MISSIONS : Dès leur création, les Restos du Cœur ont apporté une aide inconditionnelle et gratuite aux personnes contraintes de vivre dans la rue. L’accueil de jour permet de créer du lien à travers la convivialité, l’échange et l’écoute. Il propose aux GENS DE LA RUE de se reposer et de se mettre à l’abri, de trouver une aide pour s’orienter et s’informer, de prendre des repas chauds le matin et le soir.

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE :

Ponctualité

Etre organisé, rigoureux et soigneux

Goût du travail en équipe

Respect des consignes de sécurité et d’hygiène alimentaire

Adhérer aux valeurs des Restos du Cœur. Respect de la personne (dans ses choix, ses goûts, ses idées), ouverture d’esprit, empathie.

Confidentialité

Témoigner de réelles compétences relationnelles : goût du contact humain

Polyvalence

LIEU : Centre « ACCUEIL DE JOUR » situé en centre-ville d’Amiens.

DISPONIBILITÉ : une à plusieurs demi-journées par semaine

2 - Bénévoles « Aide-écoute-soutien » sur toute la Somme

L'association recherche de nouveaux bénévoles sur tout le territoire du département de la Somme.

MISSIONS : lutter contre la précarité-santé et la fracture relationnelle avec la société. Effectuer des démarches « administratives » de base (dossier CPAM, bulletin d’adhésion assurance scolaire, etc…) . Assurer les contacts avec le monde de la santé (bilans de santé, rendez-vous chez les spécialistes, etc…)

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE :

Adhérer aux valeurs des Restos du Cœur. Respect de la personne (dans ses choix, ses goûts, ses idées), ouverture d’esprit, empathie.

Etre organisé, rigoureux

Goût du travail en équipe

Témoigner de réelles compétences relationnelles : goût du contact humain

LIEU : différents centres de distribution répartis sur le territoire de la Somme.

DISPONIBILITÉ : minimum 2 demi-journées par semaine .

3 - Bénévoles animateurs d'atelier français langue étrangère sur Amiens et Doullens

L'association recherche sur Amiens, Abbeville et Doullens des animateurs FLE (Français Langue Etrangère)

MISSIONS : permettre à des personnes non francophones de s’exprimer en français et de comprendre des conversations de la vie courante. Favoriser le lien social et susciter des moments de convivialité et de rencontres

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE

Créer un cadre bienveillant pour les apprenants, quelle que soit leur âge et leur origine

Fixer des objectifs d’apprentissage respectant les niveaux individuels

Expliquer et apprendre les règles écrites et orales de la langue française

Adhérer aux valeurs des Restos du Cœur

Goût du travail en équipe

Accompagné par un référent départemental, l’animateur, qui n’est pas obligatoirement un enseignant professionnel, doit être pédagogue et attentif à déceler les apprenants en difficulté pour leur apporter les soutiens utiles.

LIEU : au sein de 2 centres de distribution des Restos du Cœur Amiénois ainsi qu’à Abbeville et Doullens

DISPONIBILITÉ : une à plusieurs demi-journées par semaine.

4 - Bénévoles caristes pour l'entrepôt départemental à Amiens

L'association des Restos du Cœur de la Somme prépare ses équipes pour la campagne hivernale et recherche notamment des bénévoles pour son entrepôt départemental

MISSIONS Sous la responsabilité du responsable de l’entrepôt départemental : réceptionner, stocker les marchandises; préparer les livraisons pour les centres d’activités, participer au chargement et déchargement des camions, veiller au respect des normes et consignes d’hygiène et de sécurité

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE

Ponctualité

Etre organisé, rigoureux et soigneux

Goût du travail en équipe

Respect des consignes de sécurité et d’hygiène alimentaire

Adhérer aux valeurs des Restos du Cœur

Possession du Certificat d’Aptitude a la Conduite en Sécurité de chariots automoteurs à conducteurs portés (R 489)

LIEU : entrepôt départemental, rue Maberly à Amiens.

DISPONIBILITÉ : une à plusieurs demi-journées par semaine (la matinée le plus souvent)

5 - Bénévoles pour les centres de distribution d'aide alimentaire

L'association prépare ses équipes pour la campagne hivernale et recherche des bénévoles pour la distribution alimentaire dans les centres des Restos du Cœur répartis sur le territoire du département de la Somme.

MISSIONS · Petite manutention, déchargement du camion et mise en rayon des produits alimentaires · Distribution alimentaire · Accueil des personnes dans le respect de chacun · Veiller au respect des normes et consignes d’hygiène et de sécurité · Moments d’échange et de partage avec les personnes accueillies pour leur apporter une présence chaleureuse

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE

Ponctualité

Etre organisé, rigoureux et soigneux

Goût du travail en équipe

Respect des consignes de sécurité et d’hygiène alimentaire

Adhérer aux valeurs des Restos du Cœur. Respect et solidarité envers toutes les personnes accueillies.

Polyvalent

Sens de l’accueil et de la convivialité

LIEU · Différents centres de distribution répartis sur le territoire de la Somme.

DISPONIBILITÉ · Une à plusieurs demi-journées par semaine.

6 - Bénévoles chauffeurs pour l'entrepôt départemental à Amiens

L'association départementale des Restos du Cœur de la Somme et notamment l'entrepôt prépare ses équipes pour la campagne hivernale et recherche des bénévoles chauffeurs.

MISSIONS · La mission consiste à faire les ramassages et la livraison de denrées alimentaires. · Prendre en charge les denrées de l’Entrepôt pour distribution dans les centres d’activités. · Charger, décharger. · Effectuer un circuit de livraison au moyen des camionnettes des Restos du Cœur selon une tournée prédéfinie.

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE

Ponctualité

Etre organisé, rigoureux et soigneux

Possession du permis B en cours de validité

Goût du travail en équipe

Respect des consignes de sécurité et d’hygiène alimentaire

Adhérer aux valeurs des Restos du Coeur

LIEU · Entrepôt départemental, rue Maberly à AMIENS.

DISPONIBILITÉ · Une à plusieurs demi-journées par semaine (la matinée le plus souvent).

7 - Bénévoles d'un jour

L'association départementale des Restos du Cœur de la Somme organise tout au long de l’année des manifestations (collectes de denrées alimentaires, opérations paquets cadeaux) et très prochainement une collecte de produits non périssables les 15, 16 et 17 octobre 2021. Devenez bénévole pour quelques heures, une journée, le week-end le temps de la collecte départementale des 15, 16 et 17 octobre 2021.

MISSIONS · Accueil à l'entrée du magasin : vous accueillerez chaleureusement les clients en leur distribuant un flyer leur indiquant les besoins pour la collecte. Réception des denrées : vous récupérerez les produits que les clients souhaitent donner aux Restos du Cœur. Après les avoir remerciés, il faudra entreposer tous ces produits dans des cartons.

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE

Ponctualité

Etre organisé, rigoureux et soigneux

Courtoisie

Goût du travail en équipe

LIEU · Différents magasins répartis sur tout le territoire du département de la Somme.

DISPONIBILITÉ · Une à plusieurs demi-journées.

8 - Bénévoles préparateurs de commandes pour l'entrepôt départemental d'Amiens

L'association départementale des Restos du Cœur de la Somme prépare ses équipes pour la campagne hivernale et recherche notamment des bénévoles pour son entrepôt départemental

MISSIONS Sous la responsabilité du responsable de l’entrepôt départemental : · Réceptionner, stocker les marchandises · Préparer les livraisons pour les centres d’activités · Participer au chargement et déchargement des camions · Veiller au respect des normes et consignes d’hygiène et de sécurité

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE

Ponctualité

Etre organisé, rigoureux et soigneux

Goût du travail en équipe

Respect des consignes de sécurité et d’hygiène alimentaire

Adhérer aux valeurs des Restos du Coeur

Bonne condition physique

LIEU · Entrepôt départemental, rue Maberly à AMIENS.

DISPONIBILITÉ Une à plusieurs demi-journées par semaine (la matinée le plus souvent).

