100% Sport - L'invité : le club du Volero Cannet Volley-ball

Ce jeudi 12 décembre, le Volero club du Cannet Volley-Ball reçoivent les italiennes du Vero Volley Monza à La Palestre. Un match crucial en Ligue des Champions. Retour sur le début de saison de l'équipe et cette affiche exceptionnelle avec la présidente et ancienne tricolore Jelena Lozancic. Elle est accompagnée de Chloé Mayer, centrale pour Valero le Cannet, et Eva Yaneva, réceptionneuse attaquante au club.

