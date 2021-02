1000 voitures pour les aides à domicile en Dordogne

1000 voitures devraient être déployées sur le département d'ici un an

Le conseil départemental de la Dordogne annonce ce mercredi travailler depuis deux mois sur le déploiement d'une flotte de 1000 voitures de service pour les aides à domicile du département. Ces voitures, louées "à prix avantageux" par les communautés de commune selon Germinal Peiro, permettraient aux aides à domicile de ne pas utiliser leurs propres véhicules. Jusqu'à présent, les frais d'essence sont remboursés par l'employeur.

Une expérimentation est actuellement en cours dans le Pays des Bastides notamment au Buisson de Cadouin et à Monpazier. Ces locations de voitures Renault coûteraient 20.000 euros par an à la collectivité. D'ici un an, le département devra être couvert explique le président du conseil départemental.

La Dordogne compte 2700 aides à domicile à temps plein.