100e jour de grève aux Opalines de Foucherans dans le Jura

A Foucherans dans le Jura, le conflit entre les aide-soignantes des Opalines et leur direction semble dans l'impasse. Elles entament aujourd'hui leur 100e jour de grève pour réclamer des embauches et une prime. Leur porte-parole, Anne-Sophie Pelletier était notre invitée ce mardi matin.

Le conflit s'enlise aux Opalines de Foucherans dans le Jura. Les aides-soignantes ont entamé leur mouvement le 3 avril pour demander des embauches afin de prendre en charge correctement les pensionnaires de l'Ephad. Le 22 juin, la direction a proposé deux embauches et une prime de 591 euros brut. Une somme que les grévistes veulent en net.

Un combat pour la dignité" - Anne-Sophie Pelletier, porte-parole des grévistes

"C'est un combat pour la dignité et 375 euros net avec toutes les démissions, les burn-out, et le sous-effectif qu'il y a eu aux Opalines, nous considérons que ce n'est pas une prime digne de notre travail, explique Anne-Sophie Pelletier, aide-soignante aux Opalines et porte-parole des grévistes. Entre une prime en brut et une prime en net, c'est 25% ça fait une énorme différence au niveau revenu. Nous avions demandé à la direction de prendre en charge le paiement d'une partie au moins des jours de grève, il y a refus. De toutes façons, tout ce que nous proposons se conclut par une fin de non-recevoir."

Malgré une conflit usant pour les onze grévistes (dont trois, enceintes, sont en arrêt maladie), le moral tient encore : "On est solidaire, et il y a un vrai soutien citoyen à Foucherans, on ne remerciera jamais assez ceux qui viennent nous voir au piquet, détaille Anne-Sophie Pelletier. Et de préciser : "L'ARS (Agence régionale de santé, ndlr) nous a stipulé qu'il fallait un agrément pour l'accueil de jour et un bâtiment annexe. Il y a encore de l'accueil de jour aux Opalines, en complète infraction, c'était le cas encore jeudi dernier. Les infractions continuent, et l'ARS ne bouge pas. Nous avons écrit à madame la ministre, et nous espérons maintenant une audience."

Joint par la rédaction de France Bleu Besançon, le directeur des Opalines, répond qu'il "arrête de faire des commentaires" sur ce mouvement.