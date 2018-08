Enedis annonce avoir installé 102 000 compteurs Linky en Vaucluse. Déploiement parfaitement normal pour Enedis malgré les critiques et parfois les délibérations des mairies anti-Linky comme à Carpentras. Avignon est un exemple avec 82% de compteurs installés et aucun problème signalé selon Enedis.

Vaucluse, France

102 000 compteurs Linky ont été installés en Vaucluse. Même si des communes et des associations s'opposent à l'installation de ce nouveau compteur électrique, Enedis suit son plan de déploiement de ce compteur. Un tiers des compteurs Linky a été mis en place.

Compteurs contestés à Carpentras mais quand même installés

Le directeur d'Enedis de Vaucluse explique que l'installation des compteurs Linky se fait même dans les communes opposées à ce compteur communiquant. Patrice Perrot assure que "le déploiement n'a rien à faire avec la question juridique. Par exemple, à Carpentras où une délibération opposée à Linky est maintenue, nous avons pratiquement réalisé l'intégralité du déploiement puisqu'il reste un millier de compteurs à poser."

Avignon ville exemplaire pour Enedis

Avignon est une ville "quasiment full Linky" pour Patrice Perrot avec 82% de compteurs installés. Le directeur d'Enedis de Vaucluse estime qu'Avignon "est notre meilleur des arguments : 53 000 compteurs ont été installés et aucun problème ne nous a été remonté. Avignon a valeur d'exemple. Le client peut s'opposer à la pose du compteur individuellement ou avec un comité Stop Linky . Le compteur reste obligatoire, le préfet l'a rappellé à tous les maires. On considère les refus à la marge. On les traitera par la suite. Il reste à déterminer selon quelles modalités".