103 féminicides cette année en France, un rassemblement pour dénoncer l'inaction à Toulouse

Au nom des 103 victimes de féminicides, les militantes, habillées en noir, une trace de main rouge sang sur le visage, se couchent au sol. Un trait blanc est tracé autour d'elles, comme s'il s'agissait de corps. Le nom de Lily est cité, cette femme de 32 ans abattue par son ex-compagnon à Gratentour en Haute-Garonne en mai dernier.

Le sujet est mieux connu aujourd'hui, mais chaque année le constat est alarmant : plus de cent femmes sont tuées. Alors il faut continuer de militer pour Alexa : "On est au XXIe siècle et ça change toujours pas, la parole se libère mais ce n'est pas suffisant, c'est vraiment dans les mœurs qu'il faut que ça change."

Dans 65% des cas, les victimes de féminicides ou de violences conjugales avaient saisi la justice ou la police © Radio France - Shannon Marini

Deux milliards d'euros

Nous toutes demande deux milliards d'euros au gouvernement, le financement, c'est le nerf de la guerre pour Aline. "Il faut plus d'argent pour les centres qui hébergent les femmes, explique-t-elle_. Les budgets sont amputés chaque année, on nous promet des choses mais on ne les respecte pas. Il faut aussi former les personnes qui reçoivent nos plaintes."_ Améliorer le parcours judiciaire, c'est ce qui revient souvent : 65% des victimes de féminicides ou de violences conjugales avaient saisi la justice ou la police, d'après le rapport du ministère de la justice publié en 2019.

Une manifestation contre les violence patriarcales aura lieu le 19 novembre à Toulouse.