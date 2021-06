104 jeunes des quartiers marseillais réunis dans un orchestre philarmonique, en concert au théâtre Silvain

Des jeunes des quartiers de Marseille de Malpassé à la cité des Lauriers se retrouvent pour un concert unique ce jeudi soir à Marseille au théâtre Silvain. Ils ont tous découvert la musique classique par l'intermédiaire de l'association DEMOS dont le parrain est le champion du monde Lilian Thuram.

"Quand j'étais en CM2, on écoutait le vendredi de la musique classique et moi, je n'osais pas dire que ça me plaisait - Lilian Thuram"