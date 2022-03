108 propositions présentées pour mieux cohabiter la nuit dans Grenoble

"Laissez-nous chanter, jusqu'au bout de la nuit", disaient certains. Sauf quand cela réveille les voisins. La ville de Grenoble a lancé, il y a six mois, une grande enquête pour faire le point sur la cohabitation nocturne entre les fêtards, les riverains ou même les travailleurs. Ce lundi 21 mars était l'occasion de découvrir les 108 propositions récoltées durant cette étude. Des propositions pour mieux vivre ensemble dans la ville après le coucher du soleil. À terme, cette politique publique se traduira par un plan "Grenoble, la nuit" qui doit répondre à ces besoins.

Un état des lieux des nuits grenobloises

L'idée de ce projet est de réfléchir à la vie nocturne, alors que généralement les villes sont majoritairement pensées du matin au soir, et pas assez du soir au matin. La restitution du rapport permet de dresser un état des lieux, de faire des constats, puis des propositions. "On fait cette photo parce que l'objectif est de construire une vraie politique nocturne de la ville, décrit Maud Tavel, adjointe à la mairie de Grenoble, en charge de la Tranquillité publique et des Temps de la ville. Il s'agit, à la fois, de coordonner toutes les actions de la nuit, et d'essayer non pas d'être dans une démarche de réaction et d'essayer de réduire les conflits mais tenter plutôt de se dire qu'on a des gens qui travaillent la nuit, on a des gens qui dorment aussi la nuit, on a des gens qui ont une activité culturelle, festive, donc, comment on peut arriver à concilier tout ça." Il s'agit également d'après Maud Tavel, de se poser des questions concernant les différents types de services publics dont les habitants ont besoin la nuit.

La restitution publique a été suivie par plus de 150 personnes. © Radio France - Dimitri Morgado

250 personnes interrogées

Cette étude a pris du temps, plus de six mois. 250 personnes ont été interrogées. C'est Audrey Pinorini et Solène Compingt du collectif d'éducation populaire "Les Orageuses" qui ont mené les entretiens. "Ce n'était pas évident parce que les acteurs n'ont pas toujours l'habitude de penser à la nuit, explique Audrey Pinorini. Ils nous énuméraient une liste d'actions qui n'étaient pas forcément en lien avec un plan municipal de la vie nocturne. C'est ça qu'on a cherché à creuser."

Au final, ce sont donc 108 propositions qui ont été formulées et réparties en plusieurs thématiques. Parmi ces propositions, on peut retrouver la fermeture plus tardive des équipements publics, l'augmentation de la rémunération des personnes qui travaillent en soirée ou encore l'élargissement des horaires de bus. L'entièreté des idées retenues est à retrouver directement dans le rapport.

Penser l'avenir

D'après le maire de Grenoble, Eric Piolle, la question de la vie la nuit devient de plus en plus cruciale dans les villes. "Le réchauffement climatique change petit à petit les pratiques, explique l'élu. Dans les périodes de canicules, on ouvre les parcs. On peut imaginer ouvrir des lieux publics aussi, pour qu'ils soient des lieux de fraîcheur. Bref, on n'a pas fini d'apprendre aussi à vivre collectivement ensemble la nuit."

Eric Piolle, le maire de Grenoble, et Maud Tavel, son adjointe en charge de la Tranquillité publique et des Temps de la ville, lors de la restitution publique. © Radio France - Dimitri Morgado

Plusieurs étapes sont prévues. Après la phase de constat qui s'est déroulées de juillet 2021 à mars 2022 et après la restitution publique, la ville met en place des groupes thématiques qui ont pour objectifs de faire émerger des actions en lien avec les propositions. Les premiers résultats concrets devraient voir le jour d'ici la fin de l'année 2022.

Les commissions thématiques ainsi déjà prévues pour faire avancer le projet :

Mardi 3 mai 2022, de 17h à 19h30 : Accéder aux soins et cadre de vie la nuit

Lundi 9 mai 2022, de 18h à 20h30 : Profiter des activités culturelles, sportives et commerciales la nuit

Jeudi 12 mai 2022, de 17h30 à 20h : Déplacements et sécurité la nuit

Mercredi 18 mai 2022, de 16h à 18h30 : Habiter dans un quartier populaire la nuit

Jeudi 19 mai 2022, de 18h à 20h30 : Égalité et solidarité la nuit

Lundi 23 mai 2022, de 18h à 20h30 : Le sens de la fête la nuit

Pour s'inscrire à ces réunions publiques, rendez-vous sur le site de la ville.