10e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire à Grenoble

Des manifestants contre l'extrême droite et des patrons de restaurants étaient notamment présents. Gilets jaunes et soignants étaient en tête du cortège. La mobilisation grenobloise a réuni ce samedi près de 900 personnes.

Au départ de la place Verdun, à Grenoble, les soignants suspendus sont applaudis par les manifestants. "Réintégration des soignants suspendus", scandent-ils à leur passage. En tout, 900 manifestants se sont mobilisés. Ils étaient un peu plus nombreux que mercredi, au départ du CHU de Grenoble, contre l'obligation vaccinale des soignants. Parmi eux, des gilets jaunes de la première heure, mais aussi des jeunes, militants contre l'extrême droite pour qui l'opposition au pass sanitaire est une question politique. "Je suis là pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire du gouvernement, explique Sarah, dans le cortège. A mon avis, il a davantage suivi des intérêts économiques que ceux de la population."

Levée du pass et des brevets

La vingtenaire est bien contre le pass sanitaire, mais pas contre le vaccin. "Je manifeste aussi pour la levée des brevets des vaccins. Les personnes qui ont développé les vaccins ont étudié dans des écoles publiques, il s'agit de l'intérêt général, argumente-elle. L'intérêt général ne devrait pas être économique. Le profit des groupes pharmaceutiques ne devrait pas primer sur la santé publique."

Les revendications des manifestants vont bien au-delà de la levée du pass sanitaire © Radio France - Shannon Marini

Pierre partage le même avis, il a subi directement les conséquences de la pandémie. Ce cuisinier a été licencié après la fermeture de son entreprise à cause du covid-19. "Je suis pour la levée des brevets, pour que tout le monde ait accès au vaccin, notamment les pays pauvres. Je suis pour qu'on ait une vraie politique vaccinale publique et non-contraignante pour les individus." Comme Pierre, Julie en est à son quatrième samedi de mobilisation : "Le pass ne me convient pas du tout, pour ce que ça implique dans nos vies, nos déplacements, nos pratiques... Ça scinde la population en deux, ça monte les gens les uns contre les autres, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas."

En Isère, 67,5% de la population est complètement vaccinée.