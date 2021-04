11 adultes manchois baptisés à l'aube en ce dimanche de Pâques

Pâques est la plus grande fête pour les Chrétiens. Et traditionnellement, c'est le moment de l'année où l'on baptise les adultes qui le souhaitent. Dans la Manche cette année, ils sont 11 dans ce cas : 8 femmes et 3 hommes âgés de 21 à 42 ans. Fonctionnaire, opticien, ingénieur, aide-soignant, ou encore fleuriste, ils habitent à Cherbourg, Saint-Lô ou encore Coutances.

"C'est la fin pour eux d'un long cheminement qui a duré pour certains plusieurs années, et qui a débouché sur la préparation. C'est ce qu'on appelle le temps du catéchuménat", précise Audrey Dubourget qui suit ces futurs baptisés.

Un baptême aux aurores

Normalement les baptêmes doivent être célébrés dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques. Traditionnellement, c'est donc en soirée qu'ont lieu les cérémonies. "Mais cette année, avec le couvre-feu, il a fallu s'adapter. Alors _pour garder la symbolique du passage de la nuit à la lumière, les célébrations ont été programmées très tôt dimanche matin_".

Ainsi dès 6H30 ce dimanche, Monseigneur Le Boulc'h, évêque du diocèse de la Manche, célèbrera un baptême à la cathédrale Notre-dame de Coutances tandis que débuteront des cérémonies à Urville-Nacqueville, Torigni et Saint-Lô. Suivront des cérémonies à Cherbourg-en-Cotentin à 7 heures avant celles prévues à Créances et Tourlaville.

Outre les 11 adultes qui recevront le baptême, ce sont aussi 20 adolescents qui recevront le sacrement.