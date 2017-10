11 communes mayennaises participent à la Journée Nationale du Commerce de Proximité

Cette opération nationale vise à promouvoir les valeurs du commerce de proximité auprès des habitants, son rôle économique et social dans une ville ou un village.

Les commerçants de centre-ville ont de la concurrence : internet et les grands centres commerciaux. Ils n'ont pas l'intention de baisser les bras et veulent montrer, à travers cette journée, qu'ils ont de sérieux atouts face à leurs concurrents numériques et de la grande distribution. Vous pourrez vous en rendre compte dans 11 communes du département : Laval, Mayenne, Château-Gontier, Ernée, Evron, Montsûrs, Bais, Vaiges, Neau, Villaines-la Juhel et Landivy. Le programme en détail est à consulter sur la page facebook de la Journée du Commerce de Proximité en Mayenne.