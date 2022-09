Catastrophe ferroviaire de Port-Sainte-Foy : depuis 25 ans, une cellule psychologique intervient en Dordogne

Il y a 25 ans, le jeudi 8 septembre 1997, une collision entre un camion citerne et un autorail faisait treize morts et plus d'une quarantaine de blessés à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Pour la première fois en Dordogne, une cellule psychologique était mise en place pour les pompiers.

La plus grosse catastrophe ferroviaire de la Dordogne, c'était il y a 25 ans à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Le 8 septembre 1997, un autorail percutait un camion-citerne plein de carburant. Le bilan : treize morts et plus d'une quarantaine de blessés. "Un des moments les plus traumatisants de ma carrière" disait un pompier sur France Bleu Périgord.

Car les pompiers aussi ont été choqués. D'ailleurs, depuis ce jour là, une cellule d'urgence médico-psychologique intervient sur les catastrophe. Ce jeudi 8 septembre 2022, Thomas de Toffol, psychiatre référent de la cellule d'urgence médico-psychologique de la Dordogne est l'invité de France Bleu Périgord.

La cellule intervient sur des évènements à fort potentiel traumatiques : accidents, catastrophes. "Cette année, on a été déclenchés 11 fois" détaille Thomas de Toffol. "A Ribérac, après l'orage de grêle en juin on est resté cinq jours auprès de la population avec des visites à domiciles, des maraudes. On a pu voir près de 250 personnes." La cellule est aussi intervenu après l'explosion dans l'usine Eurenco de Bergerac début août.

Réécoutez l'interview du psychiatre de la cellule d'urgence médico-psychologique de la Dordogne :