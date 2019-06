Onze milions d'aidants en France, la "caravane tous aidants" fait halte à Marseille jusqu'à samedi

Marseille, France

Comment mieux faire reconnaître le rôle de ces 11 millions d'aidants en France ? Pour répondre à cette urgence, le gouvernement a récemment fait adopter une loi visant à une meilleure reconnaissance du rôle de l'aidant sans aller jusqu'à indemniser ces congés consacrés à un proche, comme le réclament certaines associations.

"Difficile de se dire aidant"

Car le propre de l'aidant c'est très souvent de s'ignorer : on aide naturellement un parent, un proche mais on n'imagine pas de revendiquer un droit pour autant. Les chiffres sont pourtant éloquents : sur ces 11 millions d'aidant, plus d'un sur deux est un actif. Difficile de concilier vie professionnelle et accompagnement d'un proche.

Dans cette étude de la compagnie des aidants, on apprend qu'un aidant sur cinq concède de la fatigue, 72 % avouent qu'aller au bureau représente une source de répit. Quant à la question "qui aide qui ?", 96 % des personnes aidées font partie du cercle familiale de l'aidant et 62% sont des conjoints.

Jusqu'à ce samedi 15 juin, la "caravane tous aidants" fait une halte sur le parking du Géant Casino de La Valentine.