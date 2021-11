11 novembre : 88 poilus oubliés honorés sur le monument aux morts d'Albertville

Désormais, il n'y a plus 145 mais 233 noms de poilus sur le monument aux morts d'Albertville. Une plaque avec 88 nouveaux noms de soldats de la commune tombés au champ d'honneur pendant la guerre 14-18 a été ajoutée. Tout est parti de l'initiative du petit-fils de l'un d'entre eux, Alain Rochat, dont le combat symbolise celui des oubliés de la Grande Guerre.

Les 88 noms ajoutés au monument aux morts d'Albertville. © Radio France - Nicolas Peronnet

Quatre ans d'enquêtes

En 2017, cet homme féru d'histoire âgé aujourd'hui de 80 ans se met en tête, aidé par son neveu généalogiste, d'explorer les traces de son grand-père maternel, Ferdinand Viallis, un brancardier-infirmier natif d'Albertville décédé en 1918. Il se demande alors pourquoi son nom n'apparait pas sur le monument aux morts de la cité olympique et en informe la ville.

Dans les mains d'Alain Rochat, une plaque commémorative à la mémoire de son grand-père Ferdinand Viallis © Radio France - Nicolas Peronnet

Quatre ans plus tard, l'oubli est corrigé et il est loin d'être le seul. Interpellés par la démarche, les services de la ville se sont replongés dans les archives municipales et les registres des soldats morts pour la France nés ou domiciliés à Albertville. Ce travail de longue haleine a permis de retrouver les noms de 87 autres poilus oubliés.

"Tout est parti d'un film de Dupontel". Alain Rochat

"C'est quand même quelque chose qui marque" reconnaît Alain Rochat, présent et ému jeudi matin à Albertville lors de la cérémonie du 11 novembre, "j'ai contacté la ville en 2017 un peu par hasard, tout est déclenché par un film de Dupontel, Au revoir là-haut, qui évoque le problème des monuments aux morts après la guerre de 14-18. J'ai écrit puis ces rectifications ont eu lieu. Si il manque 88 ici, il doit en manquer beaucoup dans de nombreuses villes de France".

Les élèves de l'école de la plaine de Conflans à Albertville ont déposé plusieurs gerbes au pied de la nouvelle plaque. © Radio France - Nicolas Peronnet

Sept autres noms retrouvés à Saint-Sigismond

Pourquoi ces noms de poilus ont-ils mis plus de cent ans à apparaitre sur le monument aux morts ? Difficile de répondre selon le maire d'Albertville Fréderic Burnier-Framboret, "il y a plusieurs hypothèses, peut-être des familles qui avaient refusé à l'époque que le nom de leur époux ou de leur enfant soit inscrit, soit par conviction religieuse car ils avaient déjà une plaque dans une église, soit par antimilitarisme car tout le monde n'était pas volontaire pour aller faire la guerre, loin de là. Il nous est apparu qu'au bout de cent ans, il y avait une forme de prescription et qu'il fallait que la France honore ses enfants. C'est fait aujourd'hui".

La plaque en bronze avec les 88 noms complète celles mentionnant, depuis 1922, 145 poilus albertvillois tombés au champ d'honneur. © Radio France - Nicolas Peronnet

Sept autres noms de poilus originaire de Saint-Sigismond ont également été retrouvés par le service culture et patrimoine de la mairie. Ils seront honorés prochainement sur le monument aux morts de cette ancienne commune devenue un quartier d'Albertville.