11 novembre à Limoges : "C'est notre devoir de citoyen d'être là" disent des lycéens

On commémorait ce jeudi matin à Limoges le 103 ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre mettant fin à la première guerre mondiale. Beaucoup d'officiels y ont participé mais aussi des jeunes représentés par des enfants de l'école Léon Berland et par des élèves du Lycée Gay Lussac.

Parmi les portes drapeaux et les nombreuses personnalités présentes aux cérémonies de ce 11 novembre place Jourdan à Limoges un rôle important a été donné aux jeunes venus y assister. Des jeunes certes peu nombreux mais très motivés. 40 élèves de l'école Léon Berland âgés de 9 et 10 ans y ont pleinement participé encadrés par leurs enseignants. Des enfants qui ont été préparés à cet évènement et qui prennent leur rôle très au sérieux comme Henri, 10 ans. "_On célèbre la fin de la première guerre mondiale, une guerre sanglante et que la France a gagnée avec ses alliés... Pour moi c'est un honneur d'être l_à" explique le jeune garçon.

Les enfants de l'école Léon Berland déposent des fleurs devant le monument aux morts place Jourdan à Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Ce sont les élèves de l'école Léon Berland qui ont chanté la Marseillaise à la fin de la cérémonie.

Pour les lycéens c'est un devoir d'être là

Quelques lycéens ont tenu aussi à venir assister aux cérémonies. Tous sont élèves au lycée Gay Lussac comme Baptiste qui est en classe préparatoire. "On doit connaître notre pays, c'est quand même l'histoire de la France et personnellement je pense que c'est notre devoir de citoyen de venir assister à ce genre de cérémonie... je pense que c'est une bonne façon de renouveler la mémoire de ces soldats qui sont tombés pour la France" explique le jeune homme.

Des figurants en tenue de soldats de 14/18 ont été postés de chaque côté du monument aux morts à Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Mais les lycéens veulent aussi représenter leur génération, conscients que les jeunes sont peu nombreux à célébrer le 11 novembre. Pour Manon élève au lycée Gay Lussac "Ma génération oublie l'importance d'une telle célébration , le 11 novembre est considéré comme un jour où l'on a pas école alors qu'il ne faut pas oublier tous les sacrifices des soldats morts pour la France".