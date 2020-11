Avec la pandémie et le confinement, les cérémonies sont en comité très réduit en ce 11 novembre 2020, au plus grand regret du délégué général du Souvenir Français en Côte-d'Or qui redoute les conséquences du Covid-19 sur la mémoire collective.

11-Novembre : Avec la pandémie, "si les gens ne vont plus aux monuments aux morts, on oublie"

Les cérémonies de ce 11 novembre 2020 se sont déroulées en tout petit comité et dans des conditions très particulières. Public non autorisé, limitation à deux "jeunes" porte-drapeaux maximum par cérémonie en Côte-d'Or, et aucun invité ; au plus grand regret du délégué général du Souvenir Français de Côte-d'Or.

Les conséquences du Covid-19 sur la mémoire collective

"Si les gens ne vont pas aux monuments aux morts, aux cérémonies, on oublie" regrette Didier Roger. "La mémoire collective se détériore" déjà depuis plusieurs années, explique le délégué général du Souvenir Français de Côte-d'Or. La pandémie va simplement accentuer le phénomène d'après lui.

ÉCOUTEZ - Le témoignage de Didier Roger, délégué général du Souvenir Français en Côte-d'Or. Copier

"Le Poilus Palace" de Dijon

Pourtant l'histoire de la Grande Guerre en Côte-d'Or est riche. Plus de 3.000 Dijonnais ont donné leur vie pour la France lors de la première guerre mondiale. Le plus frappant reste "l'afflux de blessés" à Dijon raconte Guy Renaud, historien et auteur du Guide Secret de Dijon et ses environs. La ville est devenu un véritable lieu d'accueil pour tous les blessés de la Guerre. "On a vu arriver des centaines de blessés à la gare de Dijon, il a fallu installer un endroit pour permettre aux soldats de se restaurer, de dormir, de prendre une douche. Par dérision on appelait cet endroit Le Poilus Palace" raconte Guy Renaud.

ÉCOUTEZ - Le témoignage de Guy Renaud, historien et auteur du "Guide secret de Dijon et ses environs". Copier

Plus au nord du département, la ville de Chatillon est aussi devenu le quartier général du Maréchal Joffre pendant la première offensive de la bataille de la Marne. Quant à Beaune, un camp américain y a été installé en 1918.