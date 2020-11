11 novembre : ce Sarthois restaure les monuments aux morts

Chaque commune en possède un. Les monuments aux morts ont été érigés après la Première Guerre mondiale, dont on célèbre l'armistice chaque 11 novembre. Sur ces stèles, on peut lire le nom des nombreux Sarthois tombés au front lors des conflits successifs du XXème siècle. Mais avec le temps, ces monuments se salissent et, parfois, se détériorent. Cette situation a ému un Sarthois qui vient de monter son entreprise pour les entretenir et les rénover.

Restaurer pour entretenir la mémoire

Pour David Poitevin, ancien militaire au 2ème RIMA de Champagné, c'est plus qu'exercer un métier, c'est accomplir un devoir de mémoire. « Ces monuments sont des cœurs de pierre », explique le Sarthois. « Nous avons le devoir de les entretenir. C’est la raison pour laquelle je propose mes services aux communes », argumente-t-il. David Poitevin qui a démarré son activité au mois de septembre 2020 a déjà rénové les monuments aux morts de Saint-Mars-d’Outillé et celui de Parigné-l’Evêque. « Pour moi, c’est une manière de rendre hommage à tous ces hommes qui sont morts sur les champs de bataille », explique ce passionné.

Un geste de remerciement

Si les monuments aux morts se détériorent, les souvenirs s’effritent avec, résume le Sarthois. « En les nettoyant, en les restaurant et en leur redonnant vie, nous pratiquons un geste de remerciement », assure celui qui préside aussi l’association des anciens combattants de Parigné-l’Evêque. Avec sa société "Vos tombes propres", David Poitevin entretient et fleurit également les sépultures dans les cimetières.