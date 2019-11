11 novembre: connaissez vous les monuments aux morts auvergnats?

Auvergne, France

Dès 1919 et jusqu'au milieu des années 20, le choix d'un monument aux morts était une affaire essentielle pour chaque municipalité, afin de rendre hommage aux hommes du village tombés aux combats. Il n'y aurait que trois communes en France sans monument

Il fallait d'abord choisir son emplacement. La place au cœur du village apparaissait souvent comme une évidence mais certains communes ont fait d'autres choix; près de la mairie, près de l'église, dans le cimetière, ailleurs... Le lieu où installer ce monument était finement soupesé lors des conseils municipaux.

Il fallait aussi choisir ce que représenterait ce monument. Le plus fréquent, c'était un poilu, mais là encore, il y avait une multitude de possibilités: martial, victorieux, blessé, entouré d'enfants, etc... On trouve aussi des monuments représentant la victoire, souvent auréolée de lauriers, des mères en deuil, un obélisque (comme à Bouzel), ou bien encore des monuments gigantesques dans les grandes villes. A Billom, il existe même trois monuments différents: au centre de la commune, au cimetière et celui installé à l'ancienne école des enfants de troupe

Monument aux morts d'Auzelle (63) © Radio France - Emmanuel Moreau

Monument aux morts du cimetière de Billom, sculpture de Raoul Mabrut - Pays d'Art et Histoire de Billom Communauté

Monument aux morts de Saint-Jean des Ollières © Radio France - Emmanuel Moreau

Monument aux morts de Saint-Hilaire la Croix © Radio France - Emmanuel Moreau

Monument aux morts de Saint-Julien la Geneste © Radio France - Emmanuel Moreau