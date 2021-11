11 novembre : prendre la relève pour ne pas oublier, Damien Thibaud, porte-drapeau à Limoges

Depuis six ans, Damien Thibaud est porte-drapeau pour l’Association nationale des anciens combattants et ami(e)s de la résistance. Ce jeudi 11 novembre, il participe aux commémorations de l'Armistice à Limoges. Portrait d'un haut-viennois attaché à son histoire collective et à ses symboles.

Toute la matinée, il tiendra fièrement le drapeau bleu blanc rouge sur la Place Jourdan de Limoges lors de la cérémonie officielle du 11 novembre. "Je fais partie des jeunes-vieux qui prennent la relève", lance-t-il d’un modeste sourire. Ce limougeaud à la discrète allure, est devenu membre de l’Association nationale des anciens combattants et ami(e)s de la résistance (ANACR) il y a dix ans de cela. Une histoire de famille.

Une histoire de famille

Son premier souvenir de commémoration, c’était aux côtés de son grand-père maternel. "C’est papy Raymond qui m’a amené pour la première fois à une cérémonie d’hommages à Magnac-Laval. J’avais une dizaine d’années, je ne me souviens plus quel était l’évènement exact, il me semble que c’était l’été…" De part et d’autre de sa famille, ses grands-parents ont tous participés à la Seconde Guerre mondiale. "L’un dans la marine de guerre, l’autre en tant que Résistant. Mais aucun n’en a vraiment parlé de son vivant …" confie-t-il. Si Damien Thibaud n’est pas particulièrement affecté par son histoire familiale à cette époque, son regard ingénu évolue au décès de ses aïeuls. "J’ai intégré l’association pour honorer la mémoire de mes grands-pères." Un devoir de mémoire.

Un devoir de mémoire

Bien qu’il soit de nature réservée, la volonté de participer à la mémoire collective pousse le limougeaud à assumer la fonction de porte-drapeaux. "À un moment ou à un autre, les combattants qui ont vécu ces périodes disparaissent peu à peu... Il faut bien qu’il y ait une relève, même si on n'a pas connue la guerre." Quand il s’exprime sur le sujet, la passion l’anime. Et pour cause, celui qui est aujourd’hui contrôleur des finances publiques en Haute-Vienne se destinait originellement au professorat. Sa maîtrise d’histoire décrochée à 28 ans résonne encore dans ces mots. "Quand j’étais jeune on voyait beaucoup d’enfants assister aux cérémonies et aux commémorations. Désormais, les gens se sentent beaucoup moins concernés… Je pense qu’il est important que la jeunesse s’intéresse à son histoire, avec ses bons et ses mauvais côtés."

Quand je porte le drapeau, c'est ma manière à moi de dire : plus jamais ça.

Pour ce petit fils de résistants, l'engagement est aussi politique. D'une voix douce mais ferme, Damien Thibaud affirme chérir son pays. "Même si le mot est galvaudé, je peux dire que je me considère patriote. Seulement, je ne suis pas un patriote d'extrême-droite." Cet extrême, il l’évoque à plusieurs reprises, et ne cache pas le craindre. "Quand je vois toute cette haine et ces rejets en raison d'une couleur, d'une religion ou d'une idée. J’ai peur parfois de retomber dans les années 20." Ainsi, pour lui, se souvenir c'est prévenir. "Quand je porte le drapeau, c'est ma manière à moi de dire : plus jamais ça."