11 novembre : des jeunes picards mis à contribution pour les commémorations

Marie, 8 ans, est concentrée sur sa tâche : la petite fille décore un bocal vide de quelques cœurs en feutrine et de fleurs en papier. "C'est pour les anglais ces fleurs", explique-t-elle, pointant du doigt deux bleuets. "Tu es sûre ?" demande sa mère. Dans cet atelier organisé à Albert par l'Office de tourisme Pays du Coquelicot, pas simple pour les enfants de comprendre que ce coquelicot n'est pas le symbole mémoriel de la France, mais bien celui du Royaume-Uni. Les jeunes participants sont invités, pour la première fois, à confectionner des objets ou dessins à déposer lors des cérémonies du 11 novembre.

Transmettre la mémoire

"Le 11 novembre, on doit tous porter un Bleuet normalement", explique Céline Jasiak de l'Office de tourisme. De table en table, elle supervise les dessins et les créations de chacun avec sa collègue. Tout a été axé autour des lieux de mémoire picards : tour d'Ulster à Thiepval, dragon de Mametz... Lucas a choisi ce dernier à colorier car l'arrière grand-mère habite là-bas : "je le vois tous les jours, lance le petit garçon. Ça sert à remercier les gallois de nous avoir aidé."

"Ça leur parle, lance Céline Jasiak. Le caribou du mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel, c'est pareil : _quand ils voient ces dessins, ils reconnaissent. Ce ne sont pas des armes, c'est des choses abordables, assez douces."Il s'agit de sensibiliser davantage les plus jeunes à la Première Guerre Mondiale, pour mieux leur faire comprendre le devoir de mémoire et les symboles associés. "Souvent, les enfants vont aux cérémonies mais ils ne comprennent pas très bien_ pourquoi, explique Céline Jasiak. Les mobiliser en créant leurs souvenirs, ça permet de les inciter à aller les déposer le 11 novembre, et se rendre compte pour qui ils ont fait ces petites créations."