11 novembre : "mon petit-fils était un héros" dit le grand-père de Ronan Pointeau, mort au Mali

Saint-Astier, France

C'était un moment très fort... La ville de Saint Astier (près de Périgueux), 5500 habitants, a honoré la mémoire de Ronan Pointeau en ce 11 novembre.

Cette année, la cérémonie en souvenir de la fin de la première guerre mondiale, il y a 101 ans, a aussi permis d'honorer les morts pour la France en opérations extérieures. A Paris Emmanuel Macron a notamment inauguré un nouveau monument en hommage aux 549 militaires décédés à l'étranger pour la France depuis 1963, depuis la fin de la guerre d'Algérie.

Cérémonie en hommage à Ronan Pointeau à Saint Astier en Dordogne en présence de sa famille © Radio France - Antoine Balandra

A Saint-Astier, plus de 250 personnes, habitants et autorités avaient fait le déplacement pour rendre donc un hommage au brigadier chef Ronan Pointeau, 24 ans, mort au Mali le 2 novembre dernier, lorsqu'un engin explosif a sauté au passage de son véhicule blindé. Le militaire du premier régiment de spahis de Valence était bien connu dans la commune du Périgord où il revenait très souvent.

Cérémonie en hommage à Ronan Pointeau à Saint Astier en Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

Et où habite son grand-père, Jean Marie Pointeau, lui même ancien militaire, qui raconte que son petit-fils jouait déjà, tout petit, avec le béret rouge de son grand-père.

"On est avec lui depuis dimanche dernier. Les hommages, notamment à Valence avec la ministre qui nous a pris à part, c'est un bonheur dans ce grand malheur. Mon fils était un héros, c'est tout. Très proche de nous, souvent à Saint-Astier. Nous avons ramassé des mirabelles avec lui il y a un mois. Et il nous a dit il y a 15 jours du Mali qu'il était heureux, et qu'il servait la France. Je suis fier de lui et je lui présente mes respects" dit son grand-père.

Témoignage du grand père de Ronan Pointeau Copier

Le père de Ronan Pointeau était là lui aussi pour la cérémonie. Il raconte qu'il avait discuté avec son fils d'une éventuelle disparition. Et qu'il voulait dans ce cas des obsèques "de star" dit-il.

" Il disait toujours qu'il voulait passer sur BFM etc... Donc on a respecté même si ce n'est pas dans notre façon de voir ce genre de départ, nous avons respecté ses volontés. Il a eu la totale. Les Invalides, le pont Alexandre III, l'honneur à Valence, une crémation avec tous ses copains, 300 jeunes de Montpellier qui ont tagué son cercueil. Et aujourd'hui on se retrouve au calme à Saint-Astier" dit le papa du jeune militaire.