11 novembre : en Ille-et-Vilaine, Isabelle Cardin veut sauver les tombes des poilus

La commémoration du 11 novembre, l'anniversaire de l'armistice de la première guerre mondiale 14-18 peut paraitre bien loin alors que les derniers poilus sont morts il y a longtemps. Justement le devoir de mémoire c'est la mission d'une habitante d'Ille-et-Vilaine. Au nom de l'association le Souvenir Français, Isabelle Cardin part à la recherche des tombes de tous les soldats originaires du département dont les corps ont été rapatriés après le conflit. Beaucoup d'entre elles sont abandonnées et risquent d'être récupérées par les mairies pour faire de la place dans les cimetières. 24 000 soldats originaires d'Ille-et-Vilaine sont morts lors de la Grande Guerre. 1500 corps seulement ont été rapatriés pour être inhumés dans leur terre natale.

Les frères de Boisgervilly

Isabelle Cardin doit souvent mener un travail d'investigation. Avec le temps, certaines tombes sont en mauvais état, quand d'autres ne mentionnent même pas la présence dans le caveau familial d'un poilu mort pour la France. Par exemple, pour ces deux frères, morts sur le front de l'est et enterrés dans un cimetière de Boisgervilly, il est impossible de retrouver leurs tombes. Rien dans les archives de la mairie. Jusqu'au jour où Isabelle Cardin reçoit un appel décisif "un soir, un Monsieur me contacte. Il m'explique qu'il a entendu dire que je recherchais la tombe des deux frères. Moi, je sais où aller, me répondit-il, parce qu'en fait, c'étaient les frères de ma grand-mère. Ce monsieur m'a conduit au cimetière et m'a montré la tombe. Toutes les inscriptions qui se trouvaient sur la stèle ont été effacées par le temps e les intempéries". Sur la tombe, de nouvelles inscriptions et une plaque "mort pour la France" vont sortir les deux frères de l'oubli.

Avec coeur et passion

Isabelle Cardin effectue le même travail pour les morts de la seconde guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine et d'Algérie. Il s'agit d'un travail minutieux, tombe par tombe, dans tous les cimetières du département. Elle se donne beaucoup de temps. "J'essaye de me rendre dans près de 50 cimetières par an, ça fait à peu près un par semaine. Je pense que j'en ai encore pour 5 ans avant avant d'arriver au bout de cette mission".

C'est tellement important de pas oublier ces soldats. Je le fais avec coeur et passion - Isabelle Cardin

Si vous souhaitez aider Isabelle Cardin à identifier plus facilement les tombes des soldats morts pour la France au cours des guerres du XXè siècle et inhumés en Ille-Vilaine, vous pouvez la contacter par mail tombesmplf35@gmail.com