11-novembre et Covid-19 : petites cérémonies pour la Grande Guerre, au regret des anciens combattants

Le 11 novembre est plombé par le Covid-19 cette année. Pour commémorer la fin de la première guerre mondiale (1914-1918) aucune cérémonie publique n'est autorisée cette année, à cause du confinement.

Il y aura bien des dépôts de gerbes au pied des monuments aux morts de nos villages, mais en comité hyper restreint : le maire, des représentants des anciens combattants, voire un porte-drapeau. Une dizaine de personnes grand maximum.

Le 8 mai dernier, pour le souvenir de 1939-1945, c’était la même chose. A Lavernose-Lacasse (Haute-Garonne), un village de 3.000 habitants au sud de Toulouse, les anciens combattants ont bien conscience de la situation sanitaire, mais ont l’impression de commémorer le 11 novembre en catimini.

En un quart d'heure, c'est terminé

C'est en tout cas le sentiment de Bruno Peruzzetto, le président des anciens combattants de Lavernose : "c'est dommage, parce que d'habitude on y passait une heure devant le monument aux morts. Là maintenant, en un quart d'heure c'est terminé. Ca n'a pas perdu de sens, mais beaucoup de relationnel".

Le Covid-19 plus fort que la guerre

Il y aura bien le dépôt de gerbes, le drapeau français hissé et la Marseillaise, mais seulement une dizaine de personnes grand maximum, en plein air. Le maire de Lavernose-Lacasse Alain Delsol estime qu’on aurait pu trouver des solutions, tout en maintenant la distanciation : "on voit les manifestations, les lycéens et compagnie, et on ne peut pas faire un 11-novembre, qui est quand même une date historique. Il y a des choses à revoir !"

Ne pas pouvoir organiser la cérémonie normalement, c'est "un pincement au coeur" pour le maire, qui estime qu'il y a environ 300 personnes autour du monument aux morts de Lavernose-Lacasse, le jour du 11 novembre.

Mais même si cette année la cérémonie avait pu être normale, il n’y aurait pas forcément eu beaucoup de monde, vu l'épidémie. Le Covid est plus fort que la guerre, et selon Bruno Péruzzetto, il fait peur dans les rangs : "dans notre association, nous sommes 35 environ, de plus de 80 ans. Certainement que dans l'esprit beaucoup aimeraient assister à la cérémonie, mais ont une certaine crainte".

Quant aux enfants des écoles, ils ne seront pas là non plus, alors que le 11 novembre est l’occasion de transmettre le devoir de mémoire.