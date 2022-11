11 novembre : "J'ai honte des fusillades pour l'exemple commises par la France", estime l'historien Éric Viot

Aujourd'hui 11 novembre, la France commémore l'armistice de la 1re guerre mondiale 1914-1918. Longtemps tabou, des centaines de soldats français ont été fusillés pour l'exemple au début de la guerre. Parmi eux de nombreux Bretons. Éric Viot est historien et demande leurs "réhabilitations". Il était notre invité ce matin à 8h20.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Qui sont ces fusillés pour l'exemple entre 1914 et 1915 et qui sont en passe d'être réhabilités aujourd'hui ?

Éric Viot : Ce sont des soldats principalement issus de milieux modestes, mais ce sont surtout des gens qui ont à un moment donné soit désobéi, soit abandonné leur poste, soit se sont blessés, volontairement avéré ou non, parce qu'on a des doutes. Ce sont en grande majorité ces gens-là. Ce ne sont pas des tueurs, des violeurs, comme certains ont pu dire à une époque.

FBA : On a des chiffres du nombre de fusillés pour l'exemple ?

Éric Viot :Le chiffre avancé est aux alentours de 639. J'en ai beaucoup plus parce que j'ai recensé toutes les exécutions et donc il y a des exécutions aussi un peu plus litigieux. Mais les cas de fusillés pour l'exemple, c'est à peu près 639.

FBA : Les ordres venaient d'en haut ?

Éric Viot : Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va très vite, surtout en début de guerre. Parce que les fusillés, c'est principalement en 1914-1915, mais pas 1917. Le plus grand nombre, c'est donc au début de la guerre. Et ça correspond à la période où l'armée était un peu désorganisée, en 14 notamment. Et il y a des ordres qui arrivent comme quoi il faut faire des exemples pour que les hommes ne commettent pas l'abandon de poste, le refus d'obéissance ou des choses comme ça. Mais ça vient effectivement de l'autorité militaire.

FBA : Alors pourquoi on a mis autant de temps avant de les réhabiliter, ces fusillés ?

Éric Viot : Alors déjà, ils ne sont toujours pas réhabilités. Le projet de loi de réhabilitation qui a été voté en janvier dernier à l'Assemblée nationale, n'est donc qu'au Sénat, pour le moment, on a franchi une première étape. Donc la réhabilitation n'est pas totale. Il y a eu des périodes où on en a beaucoup plus parlé, notamment les années avant les années 30, ou il y a une commission qui a été mise en place pour étudier les dossiers, pour éventuellement obtenir des réhabilitations. Mais après, ça s'est un peu éteint. Et puis, les témoins disparaissant, personne ne peut plus emmener ses dossiers pour qu'ils soient réhabilités. Donc il faut que des gens s'en occupent, mais qui ne sont pas des gens de la famille des fusillés. Le temps a fait son effet.

FBA : Si je comprends bien, l'État met du temps à jouer son rôle de devoir de mémoire pour ses hommes ?

Éric Viot : L'État met du temps avant. C'est-à-dire que derrière l'État, il y a encore l'armée. Pas tous les militaires, bien évidemment, il y en a qui ne sont pas du tout opposés à la réhabilitation. Mais il y en a quelques-uns certainement, qui tournent autour du chef de l'État et qui refusent qu'on réhabilite ces hommes.

FBA : On a honte de ce qui s'est passé à ce moment-là ?

Éric Viot : Moi, j'ai surtout honte qu'on a été capable de fusiller des hommes comme ça alors qu'on était déjà dans une terrible boucherie. Ce n'était pas la peine de rajouter.

FBA : Alors aujourd'hui, vous vous rendez à Mellionnec dans les Côtes-d'Armor, sur la tombe d'un soldat breton, fusillés pour l'exemple. Qui était-il ce soldat français ?

Éric Viot : Il était marié, il avait deux enfants. C'est le cas de certains fusillés. L'histoire de François Laurent ça se passe en 1914, on est au tout début de la guerre. Il y a des soldats qui arrivent avec des blessures à la main. Ces soldats sont examinés par des médecins. Les médecins font un constat, et pensent que ce sont des mutilations volontaires. Donc il y a présomption de mutilation volontaire, ce qui n'est pas du tout avéré. Et avec ça, le soldat en début de guerre qui se retrouve dans le conseil de guerre et en général, il est exécuté. Le 19 octobre 1914, c'est la date de l'exécution de François Laurent. Il y en a eu plusieurs qui sont tous passés entre les mains du même médecin.