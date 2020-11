11-Novembre : les associations d'anciens combattants de Châteauroux fidèles au poste

L'hommage aux soldats morts pour la France pendant la Première guerre mondiale s'est fait en petit comité devant le monument aux morts de Châteauroux. La liste des invités était réduite. Dans l'assemblée, les représentants de trois associations de combattants. Francis Maury, président de l'Union nationale des combattants dans l'Indre, Réné Dumay, président de la section castelroussine de la Fnaca et Guy Auger, président de l'Union départementale des anciens combattants (Udac). Aux côtés des trois hommes âgés, le jeune porte-drapeau Mathias Laplace, 17 ans.

C'est terrible pour les plus anciens qui n'auront pour certains plus l'occasion de se recueillir sur un monument aux morts."

Malgré les galons rutilants, les discours, les gerbes et la musique militaire, la déception des anciens combattants est palpable. Covid oblige, les autorités ont incité les anciens combattants et le reste du public à rester chez eux. "Ce sont des milliers d'anciens combattants qui n'ont pas pu se rendre sur les monuments aux morts aujourd'hui. C'est terrible pour les plus anciens qui n'auront pour certains plus l'occasion de se recueillir sur un monument aux morts.", déplore le président de l'UNC, Francis Maury.

L'heure de la relève

Plus que jamais, le moment est propice à la préservation de la mémoires des combattants. Les associations comme l'UNC ou la Fnaca entretiennent des contacts réguliers avec les anciens soldats. Le credo : préserver le lien. "Aller voir les anciens combattants, les appeler ... ça permet toujours d'aider", affirme le jeune porte-drapeau Mathias Laplace.

Le préfet et les élus de l'Indre ont salué les associations des anciens combattants à l'issue de la cérémonie © Radio France - François Chagnaud

Gabardine kaki, insigne de porte-étendard, le mât du drapeau reposant sur sa hanche ... Mathias a cette mission chevillée au corps depuis ses 13 ans.Il représente la relève tant attendue par les associations d'anciens combattants. Mais lui-même considère que la légitimité appartient aux anciens."C'est plutôt bizarre, concède-t-il, c'est quand même plus agréable quand les anciens combattants et les anciens porte drapeaux sont présents, ils représentent plus cette mémoire que moi."

A défaut de la cérémonie en grande pompe qu'ils espéraient, les gardiens des souvenirs des soldats ont suivi la cérémonie depuis l'Arc de Triomphe sur leur télévision. Fidèles au poste.