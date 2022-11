11 novembre 2022 : les pacifistes berrichons rendent hommages aux "fusillés pour l'exemple"

Entre 1914 et 1918, 639 soldats ont été passés par les armes pour l'exemple, dans le but d'effrayer les poilus et de les contraindre à repartir à la charge. Parmi ces fusillés Abel Garçaut, natif de Villedieu-Sur-Indre, mort à 20 ans, fusillé pour l'exemple en 1917. Son nom apparaît sur le monument aux morts de le ville mais il n'a toujours pas été réhabilité de façon effective.

Peu avant la cérémonie officielle du 11 novembre, une trentaine de membres de la ligue des droits de l'homme et de la fédération de la libre pensée de l'Indre sont venus rendre hommage à ce soldat berrichon ainsi qu'aux autres fusillés pour l'exemple, un angle mort de l'histoire du conflit 14-18. Des combattants fusillés parfois au hasard sur décisions des conseils de guerre à l'époque.

Cérémonie pacifiste

Pas de marseillaise pour cette cérémonie, mais des discours pacifistes, le poème d'Arthur Rimbaud "le dormeur du val", la chanson "le déserteur" de Boris Vian, et encore la Chanson de Craonne. Cette chanson est apparue en 1917 sur le front de l'Asine, après les échecs répétés de la bataille du chemin des dames. Les participants ont entonné cette chanson interdite dans les tranchées à l'époque, et pouvant même mener au peloton d'exécution. "si vous voulez la guerre Payez-la de votre peau" dit le couplet final de cette œuvre devenue depuis un symbole de l'histoire du pacifisme français, très actif dans le devoir de mémoire.

Elargir le devoir de mémoire

Un devoir de mémoire fondamental aux yeux de Jean-Claude Audion président de la fédération Indre de la Libre Pensée. "On trouve toujours de l'argent pour faire la guerre et jamais pour faire la paix....Maudite soit la guerre... guerre à la guerre" tonne-t-il dans son discours, remettant à jour les slogans pacifistes des débuts du siècle dernier. Cette cérémonie se concentre sur la question des soldats fusillés pour l'exemple, "le principal c'est qu'ils soient réhabilités. La France pays des droits de l'homme doit leur rendre justice. de plus en plus d'officiels participent à ce type de cérémonie" et l'idée semble faire son chemin.

Le projet de loi de réhabilitation

Récemment un projet de loi a été voté en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale sur la réhabilitation des soldats fusillés pour l'exemple. Aymeric Compain conseiller régional LFI (Centre Val de Loire) est convaincu qu'elle peut atténuer cette injustice, celle de français tués par des compatriotes "c'est un devoir national de réhabiliter ces soldats, c'est aussi grâce à ce genre d'événements qu'il y a eu une loi". C'est au Sénat de voter le texte désormais. Quand la loi sera appliquée, les noms des fusillés pour l'exemple sortiront alors de l'anonymat et seront inscrits sur les monuments aux morts de leurs villes de naissance, une façon aux yeux de Christian militant de la Libre-Pensée, de ne jamais oublier l'injustice de la guerre.