La secrétaire d'Etat à la jeunesse et à l'engagement doit se rendre ce mercredi à Aixe-sur-Vienne pour rendre hommage à Marcel Pinte. Ce jeune résistant, décédé à six ans, a reçu récemment le titre de "Mort pour la France" après des recherches de ses descendants Alexandre Brémaud et Marc Pinte.

11 novembre : Marcel Pinte, le plus jeune résistant de France honoré à Aixe-sur-Vienne

L'histoire du "petit Marcel" était connue de tous dans la famille Pinte. Dans leur jeunesse, Alexandre Brémaud et Marc Pinte avaient entendu parler du destin tragique de ce jeune garçon.

Le petit Marcel Pinte a vécu dans le hameau de la Gaubertie, à quelques kilomètres d'Aixe-sur-Vienne. Son père, Eugène Pinte, est un ancien militaire qui au moment de la débâcle au début de la Seconde Guerre Mondiale quitte le Nord de la France avec sa famille pour s'installer en Haute-Vienne.

Depuis ce hameau de la Gaubertie, ce militaire organise la résistance de l'ouest du département. A la fin de la guerre on compte des centaines d'hommes sous la direction d'Athos, son surnom dans le maquis.

Le patriarche, Eugène Pinte dit Athos, avant et pendant la seconde guerre mondiale. © Radio France - Thomas Vinclair

Un décès accidentel

Toute la famille, femme et enfants, s'engagent aux côtés du père dans cette guerre. Même le plus jeune, Marcel, six ans, alias Quinquin. Un surnom du Nord pour cet enfant né à Valenciennes.

Il est agent de liaison. Il distribue de nombreuses lettres et messages aux résistants des environs. "Avec son sac à dos d'écolier sur les épaules, il n'éveillait pas les soupçons", note Marc Pinte un de ses descendants.

Mais la vie du petit Quinquin bascule le 19 août 1944, quelques jours après la bataille d'Aixe-sur-Vienne. Ce soir-là, les ondes de la BBC crache : « Le myosotis est ma fleur préférée ». C'était le signal d'un parachutage imminent de munitions, d'armes et d'équipement des forces alliées. À la Gobertie, on boucle le périmètre. Les maquisards sont armés après les affrontements avec les Allemands des derniers jours. Malheureusement, un de ces résistants enclenche involontairement sa Sten. La rafale de la mitraillette foudroie le jeune Marcel Pinte, six ans et quatre mois, qui assistait aux opérations.

Marcel Pinte Mort pour la France

Reconnu résistant en 1951, la mémoire du jeune Marcel Pinte tombe peu à peu dans l'oubli. "La famille Pinte n'aimait pas trop faire parler d'elle. C'était des gens simples", décrit Alexandre Brémaud.

Pendant dix ans, ce passionné d'histoire de 28 ans employé à l'école Beaubeypart de Limoges épluche pendant son temps libre des milliers d'archives militaires et de renseignements sur la famille Pinte. Si les exploits du père sont détaillés, aucun document ne parle du jeune Quinquin. "Il y avait comme un voile sur la vie du petit Marcel."

Alexandre Brémaud a cherché pendant de longues années des archives sur Marcel Pinte. © Radio France - Thomas Vinclair

"Après avoir longtemps creusé", Alexandre Brémaud tombe sur une note d'un haut gradé de l'armée récapitulant les exploits et la fin tragique du petit Marcel dans les archives militaires à Vincennes. "Les témoignages des anciens rejoignent l'archive. À partir de ce jour, nous avons entamé des démarches administratives. Aujourd'hui, il a sa plaque Mort pour la France accrochée sur le monument aux morts d'Aixe-sur-Vienne."

Marc Pinte, un autre descendant, reconnait aussi que "c'est un bel hommage pour le petit Marcel. Il était curieux, volontaire et très courageux. Dans ce monde d'adultes, il a servi la résistance comme il pouvait. Quinquin est un exemple."

Plus jeune résistant de France ?

Marcel Pinte peut-être considéré aujourd'hui comme le plus jeune résistant de France. Alexandre Brémaud réfute le superlatif. "Les archives nous montrent les exploits des hommes avec les sabotages par exemple. _Mais il y avait aussi des petites mains essentielles dans la résistance. Des femmes et aussi des enfants dont on ne parle pas forcément dans les écrits mais qui ont eux aussi compté_."

À travers Marcel Pinte, Marc Pinte espère que d'autres familles pourront honorer leurs héros "On a oublié que pendant la guerre, dans ces familles de résistants, tout le monde participait à cet effort de guerre." Depuis que Marcel Pinte a été déclaré "mort pour la France", de nombreuses familles de résistants ont envoyé des documents sur les enfants ou femmes engagés entre 1939 et 1945 et parfois oubliés des livres d'histoire.

Marcel Pinte est décédé à l'âge de six ans. © Radio France - Thomas Vinclair

Ce mercredi, un hommage est rendu à Marcel Pinte à Aixe-sur-Vienne en compagnie de la secrétaire d'Etat à la jeunesse et à l'engagement Sarah El Haïry. Une cérémonie restreinte en raison de la crise sanitaire.