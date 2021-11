11 novembre : Montastruc rend hommage à six poilus jusque là restés dans l'oubli

La commune de Montastruc, dans le Tarn-et-Garonne, était un des quatre villages du département à ne pas avoir de monuments aux morts. Ce jeudi 11 novembre, une stèle sera dévoilée pour rendre hommage à six hommes originaires de Montastruc et tombés lors de la guerre 14-18.

Ce 11 novembre 2021 sera une date importante pour la petite commune de Montastruc et ses 320 habitants. A l'entrée du cimetière, sur les bords de l'Aveyron, une plaque en hommage à six poilus a été installée. Une cérémonie en présence de la députée Valérie Rabault et du sénateur Pierre-Antoine Lévi aura lieu ce jeudi.

Six hommes tombés durant la Grande Guerre

Antoine Bonnafous, Antoine Dartigues, Justin Besse, Jean Pélet, Jean Barbé et Ernest Saint-Romas sont tombés pour la France entre 1914 et 1918. Mais jamais leur nom n'est apparu dans leur village de Montastruc jusqu'à aujourd'hui. "Je pense que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de descendance proche habitant Montastruc. Mais moi, au-delà de ces familles, je veux insister sur l'espace mémoriel", explique Jean-Luc Silot, élu maire en 2020 et qui est à l'origine de cette stèle.

Une initiative d'ailleurs saluée par la population : "C'est important pour tout le monde, pour nos jeunes. Ils font partie de notre vie, de notre passé donc il faut leur rendre hommage", confie une habitante.

"Créer un lieu de mémoire"

Au-delà de l'hommage aux six soldats, le maire veut créer un véritable espace de mémoire : "Quand je suis arrivé ici, j'étais très surpris de constater qu'il n'y avait pas de monument aux morts sur la commune. Je me suis dit tout simplement qu'il n'y avait pas eu de mort. J'ai appris après qu'il y avait eu quelques soldats qui avaient donné leur vie. L'idée m'est venue de créer un lieu de mémoire. Outre les six défunts, c'est vraiment créer un lieu de mémoire où la population puisse se recueillir et honorer les enfants de France. Je crois que c'est important. Pouvoir rappeler aux jeunes générations le don de soi de leurs ancêtres, ça a vraiment du sens", explique le maire Jean-Luc Silot.

Des enfants de la commune de Montastruc seront d'ailleurs mobilisés ce jeudi pour participer au dévoilement de la plaque.