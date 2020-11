11 novembre : Quinquin un petit Valenciennois plus jeune résistant de France honoré aujourd'hui

Loin de l'image habituelle des soldats de l'ombre, Marcel Pinte, né à Valenciennes en 1938, était un petit blondinet aux yeux bleus, en culotte courte qui avait commencé ses missions à 5 ans, et pourtant il avait un rôle important dans le maquis crée par son papa Eugène Pinte, alias le commandant Athos à Aix-sur-Vienne près de Limoges.

Un homme du Nord membre du Bureau central de renseignement et d'action et de l'organisation de résistance de l'armée qui avait "enrôlé" ses 5 enfants, jusqu'à déscolariser sa fille devenue "petite main" au maquis. Le petit dernier Marcel était lui une sorte d'agent de liaison raconte son petit neveu Alexandre Brémaud, qui fait des recherches depuis 5 ans pour réhabiliter la mémoire de son aieul

Des messages surement assez brefs qu'il cachait sur lui, des informations parfois assez basiques pour confirmer un rdv, etc, les femmes, les enfants n'attiraient pas forcément les soupçons, ils arrivaient à passer inaperçus, ce qui a permis que ça fonctionne. Et je pense que les femmes et les enfants ont un peu été les oubliés de l'histoire