11 Novembre : un événement spécial à Grenoble pour commémorer l'armistice et les troupes de montagne

Le Général Paul Sanzey, à la tête des troupes de montagne et basé à Grenoble, veut donner une couleur particulière à ce 11 novembre 2021. Commémorer l'histoire, l'armistice, mais aussi ne pas oublier l'engagement actuel des troupes françaises. Et c'est justement parce que les troupes de montagne ont été très engagées sur le terrain ces derniers mois qu'il faut leur rendre hommage. Ainsi, 2270 militaires issus de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne reviennent de leur projection en bande sahelo-saharienne.

Cérémonie spéciale, grand écran place de Verdun

Que font-ils là-bas ? Avec quels moyens ? C'est ce que le général Sanzey veut montrer en images et sur grand écran ce jeudi à partir de 19h place de Verdun à Grenoble. L'événement est ouvert à tous et sans nécessité de pass sanitaire.

J'ai souhaité que nous puissions projeter des images, de ce théâtre Barkhane dont on parle beaucoup pour faire comprendre à nos concitoyens la réalité de la mission - Paul Sanzey

Pourquoi toutes ces nouveautés ? Paul Sanzey, commandant de la 27e BIM s'explique : "Une cérémonie que j'ai souhaitée nocturne pour mettre en valeur sous les projecteurs nos jeunes héros qui rentrent d'opérations. Je voudrais laisser la place beaucoup à l'image et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous puissions projeter des images, à la fois vidéos et photos de ce théâtre Barkhane dont on parle beaucoup pour faire comprendre à nos concitoyens la réalité de la mission qui a été conduite là-bas. Sa difficulté, son abrasivité, l'immensité du territoire sur lequel nous intervenons avec les forces africaines avec lesquelles nous sommes partenaires. Toute cette coopération avec les alliés sur place est vraiment dans ce sens-là. On n'est en aucune façon une armée étrangère qui interviendrait seuls, pour des raisons obscures".

Hubert Germain, dernier Compagnon de la libération

Ce 11 novembre, c'est aussi l'enterrement d'Hubert Germain au Mont-Valérien. Le dernier membre vivant de l'ordre des compagnons de la libération, dont Grenoble fait partie au titre des cinq "villes-compagnons".

C'est aussi dans l'esprit de Paul Sanzey, qui veut à cette occasion "relier" les mémoires entre elles : "C'est un moment très particulier. Nous sommes très attachés à la figure des Compagnons de la Libération et c'est aussi pour nous une grande fierté que Grenoble à la fois ait été décorée et puis soit maintenant porteur de cette mémoire héroïque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vraiment important de relier les choses entre elles et parfois, on a dans les discours une façon un peu.... disons, on entre volontiers dans le superlatif quand il s'agit de nos anciens et encore une fois, c'est légitime. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'oublie pas la jeunesse française qui combat les armes à la main, courageusement, avec beaucoup d'opiniâtreté et sans haine, et qui portent nos armes à tous. Hormis des situations très particulières et des pertes dramatiques comme la mort du sergent Blasco, tué les armes à la main dernièrement, c'est vrai que nos concitoyens ne se rendent pas forcément compte parce que ça se passe loin de chez eux. Donc, je pense que c'est important à la fois d'honorer les anciens combattants et d'honorer les jeunes anciens combattants, parfois très jeunes anciens combattants, qui reviennent du Sahel au mois de novembre".