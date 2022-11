11-Novembre : un mémorial dans la Marne pour honorer les chiens héros qui servent la France

C'est une stèle en bronze plutôt discrète, installée devant la mairie, représentant un poilu de la Grande Guerre et son chien, serrés l'un contre l'autre. Ce premier mémorial dédié en France aux "chiens héros civils et militaires", inauguré à Suippes fin octobre, rend hommage aux chiens qui jouent un rôle important dans les Armées depuis la première guerre mondiale. Le monument prend tout son sens en ce vendredi 11 novembre. C'est un coup de chapeau au mérite des chiens militaires, mais pas seulement.

ⓘ Publicité

La reconnaissance du sacrifice des chiens

"C'est non seulement la reconnaissance du sacrifice de ces chiens et de leurs conducteurs, mais c'est également la reconnaissance des services qu'ils apportent tous les jours à la société et à l'homme", explique André Varlet, ancien du 132e bataillon cynophile de Suippes (l'ancien nom du 132e régiment cynotechnique avant 2019) et directeur de l'association "La Centrale Canine" qui a milité pour la création de ce Mémorial.

André Varlet poursuit : "De même cette stèle récompense le service universel des chiens, c'est la guerre 14-18 qui a été un peu le déclencheur mais nous rendons hommage aux chiens des Français, des Allemands, des Anglais... c'est le sacrifice de l'espèce canine en général au côté de l'homme".

Le mémorial est installé sur la place de la mairie à Suippes. © Radio France - Sophie Constanzer

Le rôle du chien dans l'Armée de la guerre 14-18 à nos jours

Cet hommage aux chiens "héros" a une vraie importance pour le lieutenant colonel Sébastien, commandant en second du 132e régiment cynotechnique de Suippes, régiment unique en son genre en France qui compte près de 400 chiens dans ses rangs : "La stèle est bien en l'honneur des chiens morts en service, et même si l'image évoque un poilu de la guerre 14-18, ce n'est pas uniquement pour la Première Guerre, mais toutes les époques... On part de la Première Guerre mondiale car c'est là qu'on a développé la cynotechnie militaire jusqu'à nos jours".

"Nous ici, on continue de développer la cynotechnie militaire, à utiliser le chien en particulier pour l'appui au combat débarqué avec tous les risques inhérents à cette activité sur l'ensemble des conflits", souligne le lieutenant colonel Sébastien. Des maîtres chiens et leurs compagnons sont en effet présents sur tous les théâtres d'opérations de l'Armée de terre. Et le 132e régiment cynotechnique fournit et dresse également des chiens pour la marine, l'armée de l'air, les douanes ou la gendarmerie.

loading

Fitas, le chien qui s'est distingué en Afghanistan

Le maître jamais sans son chien, et chacun sa médaille. Car les décorations ont un sens. Comme cette médaille attribuée au chien militaire Fitas, un berger berge malinois dont le portrait trône fièrement dans les locaux du 132e régiment cynotechnique à Suippes. Fitas a été décoré pour s'être distingué le 8 avril 2011 en Afghanistan, lorsqu'il a déjoué une embuscade.

Le brave chien a été capturé durant l'opération, retenu en otage pendant près de quatre mois, il sera finalement retrouvé par l'Armée française et rapatrié en France avant de mourir en raison d'une blessure à la patte. Fitas a reçu une médaille plus haute que celle de son maître.

Certains chiens sont décorés comme Fitas, du 132e régiment cynotechnique. © Radio France - Sophie Constanzer

Aujourd'hui, les décorations sont plafonnées pour les chiens militaires, contrairement à celles des hommes. Les chiens ne peuvent pas recevoir plus que la médaille d'or de la défense avec étoile pour leurs meilleurs faits d'armes.