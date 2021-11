11 novembre : une association de Cébazat retrace l'histoire des Poilus Portugais dans la Grande Guerre

L'association Cébazat d'Hier et d'Autrefois rend hommage aux Poilus de la Grande Guerre dans une double exposition. Elle dresse le portrait de 56 soldats inscrits sur le monument aux morts de la ville et pour la première fois en Auvergne, elle retrace l'histoire des 56 000 combattants Portugais.

103 ans après la signature de l'armistice dans un wagon-restaurant stationné dans la forêt de Compiègne dans l'Oise, l'association "Cébazat d'Hier et d'Autrefois", près de Clermont-Ferrand propose de rendre hommage aux Poilus de la ville mais aussi aux régiments portugais engagés dans le conflit. Une histoire qui n'a jamais été évoquée en Auvergne.

Les soldats Portugais dans le camp de Kerangoff, en Bretagne. © Radio France - Claudie Hamon

De la chair à canon

Jean-François Capuano, l'auteur de cette exposition sur les Poilus Portugais souhaitait réhabiliter la mémoire de ces valeureux soldats oubliés des livres d'histoire. "Ce qui m'a frappé en découvrant cette histoire, c'est le calvaire qu'ils ont vécu dès le début. Les Bretons s'en souviennent parce qu'ils ont débarqué à Brest en 1916, les gens du nord aussi parce qu'ils ont contribué à la libération de Lille mais le reste de la France les a oublié."

Le christ des tranchées veille aujourd'hui sur les tombes des deux soldats inconnus au Portugal. © Radio France - Claudie Hamon

Une entrée en guerre en 1916

Le Portugal est entré tardivement en guerre. Pourquoi en 1916 ? "Parce que la France et les alliés avaient subi de grosses pertes à Verdun et dans la Somme," précise Jean-François Capuano. "On avait besoin de renfort. Les Anglais ont poussé le gouvernement portugais à livrer des hommes, en échange de plusieurs millions de livres qui ont servi à relever l'économie du pays."

Jean-François Capuano, ancien combattant et féru de la "petite" histoire. © Radio France - Claudie HAMON

La petite histoire dans la grande

Ce qui intéresse Jean-François Capuano c'est la petite histoire, les anecdotes de la vie quotidienne, "savoir comment ces hommes sont arrivés là, comment ils ont vécu et comment ils sont morts." Dans l'exposition des poilus de Cébazat, déjà présentée en 2018, Jean-François Capuano redonne vie aux 56 poilus inscrits sur le monument aux morts de Cébazat.

Les poilus Portugais ont contribué à la libération de Lille. © Radio France - Claudie Hamon

Les 56 fiches matricules retracent le quotidien du soldat, leur environnement, leurs exploits, les circonstances de leur mort. "J'ai mis trois ans et demi à collecter toutes ces informations. Je suis vraiment rentré dans l'intimité de ces soldats," avoue ému Jean-François Capuano.

La double exposition des Poilus dans la Grande Guerre est ouverte à la Maison des expositions du Parc Montgroux à Cébazat jusqu'à dimanche 17h30. Masque et pass-sanitaire de rigueur.