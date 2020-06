110 KM/H sur autoroute la bonne idée ?

"Je ne vois plus l'intérêt de payer si cher pour prendre l'autoroute si c'est pour rouler à 110 Km/h". A peine adoptée, cette proposition a provoqué la colère de Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes : "tout est bon pour embêter celui qui possède une voiture, _les autoroutes sont les voies les plus sûres de France, elles ont été construites pour rouler vite en toute sécurité_, et là on veut nous faire aller à la vitesse de Oui Oui ? C'est une énorme bêtise, d'autant qu'on ne sait pas quel sera l'impact du trafic qui va se répercuter sur le réseau secondaire. C'est sur autoroute qu'il y a le plus de radars, c'est un jackpot assuré !"

500 mille personnes en deux jours ont signé la pétition lancée par l'association. Car les conducteurs sont plus que perplexes : "à 110, on s'endort au volant, _on est moins vigilant, pire, on va être tenter de prendre son portable pour passer le temps sur les longs trajet_s" assure Gilles.

Pour d'autres, on prend le problème à l'envers : "On devrait arrêter de prendre notre voiture pour aller à la Poste ou au bistrot, ça ferait vraiment baisser la pollution", estime Philippe, "mais rouler à 130 pendant des centaines de kilomètres sur autoroute, ce n'est pas ça qui fait consommer de l'essence". Quant à Didier : "_au lieu de taper toujours sur le citoyen, qu'ils règlent les problèmes des avions, des bateaux de croisière, des usines qui polluent_, toujours les mêmes qui doivent faire un effort !"

20% de gaz à effet de serre en moins

Pourtant cette mesure serait efficace selon les membres de la convention citoyenne : limiter la vitesse à 110 sur autoroute, c'est baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre, c'est également faire baisser la consommation de carburant, souvent issus d'énergie fossile. Pour Stéphane Coppey, secrétaire général de Nos Ter Paca : "c'est une mesure qui va dans le sens de notre société, il faut limiter les gaz à effet de serre, économiser l'énergie, et dans le même diminuer l'écart entre la voiture et les transports collectifs pour rendre ces derniers plus attractifs."

La diminution de la vitesse sur autoroute est déjà en place dans de nombreux pays étrangers, une mesure qui pourrait passer par une consultation nationale en France si elle devait être appliquée.