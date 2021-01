115 cas de Covid-19 à l'EHPAD de Montignac en Dordogne depuis le début de l'épidémie

L'EHPAD de Montignac en Dordogne continue d'être particulièrement touché par l'épidémie de coronavirus. Depuis un mois, 115 cas ont été recensés en tout pour 11 décès au total, soit deux de plus ces derniers jours

Depuis la fin de l'année 2020, 115 cas de Covid-19 en tout ont été recensés à l'EHPAD de Montignac, en Périgord noir. Selon les dernières données, 77 résidents sur 83 étaient touchés. Le bilan s'alourdit donc à 77 résidents positifs, et 38 agents (soit 4 de plus).

Et donc 11 morts. C'est deux décès de plus à déplorer ces derniers jours. 14 personnes sont par ailleurs hospitalisées selon la direction de l'EHPAD. L'établissement bénéficie de l'appui d'infirmières libérales et d'équipes venues de l'hôpital de Sarlat.

Les visites restent interdites. Et une nouvelle campagne de tests est prévue lundi.