115 millions d'euros pour la rénovation urbaine des quartiers sud d'Avignon

Une signature en or ! Celle du Bruno Denormandie le ministre en charge de la ville et du logement vient en visite à Avignon ce vendredi. Par cette signature de convention l'Etat s'engage à verser 115 millions d'euros pour la rénovation des quartiers sud d'Avignon. Les travaux vont pouvoir commencer.

A l'heure de la signature de la convention en présence des ministres Julien Denormandie et Brune Poirson et de l'ensemble des partenaires

C'est signé ! L'Etat a signé ce vendredi à Avignon "un chèque" de 115 millions de d'euros pour la rénovation urbaine de plusieurs quartiers situés au sud de la ville. Le projet va s'étaler jusqu'en 2029, il concernera 25.000 habitants, il prévoit des démolitions-reconstructions de 600 logements, la construction d'écoles, d'équipements publics ainsi que des espaces verts. La signature (non pas du chèque bien sûr mais de la convention avec tous les acteurs concernés) a été signée par Julien Denormandie le ministre chargé de la ville et du logement qui auparavant, avait visiter les quartiers concernés en compagnie notamment de Cécile Helle Maire d'Avignon et de Jean Marc Roubaud président du Grand Avignon. "Les travaux peuvent désormais commencer" a lancé le ministre en promettant que les habitants seront accompagnés tout au long de ce projet ambiteux. La maire d'Avignon de son côté a assuré en présence du ministre que "tous les habitants qui voudront rester à Avignon le pourront."

