Près de 119 000 euros pour quatre associations de protection animale creusoises

L'Etat débloque près de 119 000 euros pour les quatre associations de protection animale creusoises que sont la SPA de la Creuse, le sanctuaire d'Aiseirigh, Pet's Rescue France et l'Ecole du Chat de la Creuse. Des enveloppes attribuées dans le cadre du plan France Relance et de son volet cohésion sociale qui inclut un soutien à la prise en charge des animaux abandonnés. "Mais au-delà des conditions de l'amélioration de vie des animaux dans les refuges, il va y avoir un appui et un soutien de l'économie locale puisque les travaux seront faits par des entreprises du secteur. Il y aura également de l'achat d'équipements. Tout cela participe à la vie sur le territoire creusois" souligne Alice Mallick, sous-préfète chargée de mission plan de relance pour la Creuse.

Plus de 100 000 euros pour des travaux

Le financement de travaux, c'est la plus grosse part des subventions allouées : 30 100 € pour le sanctuaire d'Aiseirigh et 71 187 € pour la SPA de la Creuse. Le refuge de Saint-Sulpice-le-Guérétois a beau avoir été entièrement refait en 2019, cet argent est le bienvenu parce qu'il "y a encore des choses à faire ou améliorer note Sarah, trésorière adjointe à la SPA de la Creuse. Par exemple, au niveau de la sécurité, il y a de vieux arbres sur le site qui ont besoin d'être coupés, il faut aussi _améliorer la sécurité autour du refuge avec les clôtures_. On a aussi besoin de matériel pour l'entretien comme des débroussailleuses et puis des équipements pour le bien-être et l'accueil des chiens comme des niches".

Les boxes du refuge SPA de la Creuse ont encore besoin de quelques aménagements pour améliorer les conditions de vie des chiens recueillis. © Radio France - Valérie Menut

La SPA de la Creuse a investi sur ses fonds propres pour la reconstruction du refuge (1 200 000 euros, financés grâce à un legs et un prêt à rembourser pendant encore 12 ans). Elle fonctionne aujourd'hui avec peu de trésorerie et emploie quatre salariés à 25 heures par semaine. Le site dispose de 57 boxes mais n'accueille "que" 35 chiens. Et ne peut pas plus en l'état actuel, "parce qu'une partie des boxes est dédiée à la mise en quarantaine. Et nous avons beaucoup de chiens âgés qui engendrent d'importants frais vétérinaires. Il y a aussi la nourriture à payer. De fait, financièrement, nous ne pouvons pas accueillir plus d'animaux explique Sarah. Plutôt que d'accueillir beaucoup de chiens et de mal s'en occuper, on préfère réduire notre capacité et mieux s'en occuper". La SPA de la Creuse fonctionne alors sur le concept "une sortie pour adoption = un nouvel accueil de chien".

Des subventions pour stériliser les chats errants

L'autre part des subventions que vient d'attribuer l'Etat à ces associations creusoises est dédiée aux campagnes de stérilisation des chats errants (*). Un problème dans un département rural comme le nôtre. "C'est un problème de santé publique (ils peuvent transmettre des maladies) ou causer des conflits de voisinage. _Il est donc important de les stériliser, c'est même la meilleure solution i_nsiste Alice Mallick. Les capturer pour les placer dans les refuges ne résout pas le problème des chats errants. La nature a horreur du vide. Il y aura forcément d'autres chats sauvages qui viendront sur le territoire. Donc la meilleure solution pour régler ce problème est de capturer les chats errants, les stériliser et les relâcher dans leur espace naturel. Comme ça ils gardent leur territoire mais ne peuvent plus se reproduire et on peut contrôler leur population".

Chat errant (photo d'illustration) © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce sont les maires qui sont responsables de la gestion des animaux errants sur leur commune. A eux de contacter des associations de protection animale pour qu'ils travaillent de concert à la capture et la stérilisation des chats errants.

(*) Environ 8 000 € pour la SPA de la Creuse ; 7 000 € pour Pet's Rescue France et 2 300 € pour l'Ecole du chat de la Creuse.