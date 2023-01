En Mayenne, une association appelle les parents à briser le tabou sur le harcèlement scolaire

Plus de 700.000 enfants seraient victimes chaque année en France de harcèlement scolaire. Ce sont les chiffres du Ministère de l'Education nationale, mais on est bien loin de la réalité, d'après Sylvain Godefroy, le président de l'association mayennais "Joue pas avec ma vie", il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce lundi 16 janvier.

"Le problème c'est qu'on sort des chiffres, mais ça ne correspond pas à la réalité, moi quand je vais dans une classe de 30 élèves et bien sur les 30, deux élèves sont harcelés au minimum ! Je ne sais pas comment l'Education Nationale a trouvé ce chiffre, à un moment donné c'est pas en restant dans les bureaux mais en allant sur le terrain qu'on se rend compte de la réalité. Quand j'étais en région parisienne j'ai lancé un défi à un Ministre de venir à une conférence, on attend toujours. C'est bien beau de sortir un chiffre quand on est dans un bureau mais il faut venir sur place !"

Il ne faut pas que les parents culpabilisent

Les enfants victimes de harcèlement scolaire souvent, malheureusement, gardent le silence. Sylvain Godefroy, lui, n'a rien dit pendant 36 ans : " C'est très compliqué, je dis souvent aux parents qu'ils ne doivent pas s'en vouloir, moi-même je l'ai caché pendant 36 ans, je l'ai fait pour des raisons très personnelles. On peut le ressentir dans la nervosité de son enfant, dans ses changements de comportement, ou alors l'enfant n'a pas changé, il garde le silence, et c'est ça le pire, le plus dangereux. Il faut en parler, à table par exemple, ça prend deux minutes, on peut dire, tiens tu en penses quoi de ce qui est arrivé à Lucas par exemple dans les Vosges. Ca ne doit pas être tabou, on est en 2023 on peut aborder tous les sujets. Il faut se réveiller !"

"Quand ça va nous tomber dessus, il sera trop tard" Sylvain Godefroy, président de l'association mayennaise "Joue pas avec ma vie"