12 000 euros de dons : la SPA de la Creuse a des anges-gardiens britanniques

Saint-Sulpice-le-Guérétois, France

L'année 2020 commence plutôt bien pour la SPA de la Creuse! Après deux ans de travaux, les boxes et les bâtiments du refuge, situés à Saint-Sulpice-le-Guérétois sont flambant-neufs. Le site peut de nouveau accueillir du public tous les après-midi, excepté le dimanche. Et ce n'est pas tout : des anges gardiens, veillent aussi sur ce refuge. En 2019, l'association "the SPA Creuse Fundraisers", fondée par une Britannique leur a reversé près de 12 000 euros.

Des brocantes et des soirées-quizz pour financer les croquettes

L'association "The SPA Creuse Fundraisers" a été créée par Faye Jones, une Galloise qui s'est installée en Creuse il y a 14 ans. Elle s'est d'abord investie en tant que bénévole au refuge de la SPA. Elle promenait les animaux et à l'occasion, participait au nettoyage des parcs. Mais rapidement, elle a souhaité faire plus. "On adore les chiens et on s'est décidé à lever des fonds pour prendre soin d'eux. Car sans argent la SPA n'existe pas".

Faye Jones a alors fondé une association, rejoint par une poignée de bénévoles. Ils participent régulièrement à des brocantes à travers la Creuse. Ils organisent aussi des soirées-quizz (Le prochain se déroulera le 23 février à Bénévent-l'Abbaye).

Tous les fonds sont reversés à la SPA. En 2019 ils ont récolté 11 740 euros. En quatre ans, l'association a reversé 34 000 euros au refuge de la Creuse.

Des dons essentiels pour le fonctionnement du refuge

Ces dons sont essentiels car la SPA de la Creuse n'a que très peu de subventions publiques. La communauté d'agglomération du grand Guéret donne une aide de 10 000 euros annuels. Certaines communes participent aussi. Mais cela ne couvre pas les frais quotidiens liés aux cinquante chiens du refuge.

Catherine Salaun, l'une des salariées du refuge. © Radio France - Camille André

Les soins vétérinaires coûtent en effet près de 27 000 euros par an. Il faut aussi compter 6000 euros de nourriture. Le refuge a aussi quatre salariés. La SPA a donc besoin de dons. C'est d'ailleurs grâce à un legs important ( et un emprunt) que la SPA de la Creuse a pu financer les travaux de rénovation du refuge. Ces travaux ont coûté 1,2 million d'euros.

Le refuge est ouvert au public quasiment tous les après-midis

Pendant près de deux ans, le refuge n'a ouvert ses portes au public que deux jours par semaine. Dorénavant, il accueillera tous ceux qui souhaitent adopter un chien du lundi au vendredi de 14h à 16h et le samedi de 14h à 17h.

Les boxes des chiens sont maintenant aux normes. Ils disposent de quatre parcs pour se défouler quotidiennement. Le site est également équipé d'une salle vétérinaire.