12 ans après l'incendie de Saint-Bauzille-de-Montmel, comment la nature a-t-elle repris ses droits ?

Le 31 aout 2010 un énorme incendie ravageait le secteur de Saint-Bauzille-de-Montmel au nord de Montpellier. 3000 hectares détruits. 12 ans après nous sommes retournés voir comment la végétation avait repris ses droits et quelles leçons on a tiré de cet incendie.

Le gigantesque incendie de la semaine dernière sur la plateau d'Aumelas a parcouru 1 000 hectares, c'est aujourd'hui un paysage lunaire. Il faudra des années pour retrouver les collines verdoyantes. Mais combien de temps cela prendra ?

Le dernier incendie de cette ampleur dans le département de l'Hérault, c'était le 31 août 2010 au nord de Montpellier sur les communes de Saint-Bauzille-de-Montmel, Teyran, Assas, Guzargues.

Nous sommes allés à Saint-Bauzille-de-Montmel à la rencontre du maire et des habitants pour savoir combien de temps il avait fallu pour que la végétation reprenne ses droits, et pour comprendre quelles leçons on a tiré de ce tragique incendie.

Nous avons cru que le village entier allait brûler

"On pensait que tout le village allait brûler " Christian n'a rien oublié de cette nuit terrible à Saint-Bauzille-de-Montmel, pas plus que Henry qui a sauvé sa maison in extrémis en aidant lui-même les pompiers "je me souviens surtout du bruit, des craquements, c'était impressionnant, et de la chaleur aussi". Pour Laura, c'est la couleur du ciel "et puis les cendres qui retombaient sur nos maisons, et les colonnes de pompiers qui arrivaient en renfort. On voyait nos souvenirs partir en fumée, les endroits où on se promenait avec nos parents ou nos grand-parents".

Les habitants n'ont rien oublié Copier

Le feu était aux portes du village - FM

La maire du village, Françoise Matheron était adjointe à la mairie de Saint-Bauzille-de-Montmel en 2010, elle aussi a conservé des images particulièrement impressionnantes "des lueurs rouges qui pénétraient dans les rues du village, des fumées qui nous empêchaient de respirer et des pines de pin enflammées qui explosaient partout"

Le feu vu d'une ruelle du village de Saint-Bauzille-de-Montmel - FM

Reportage d'Elizabeth Badinier Copier

Au total 3 000 hectares de végétation avait été détruits, dont 1000 hectares sur la seule commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, qui en compte 2200, c'est donc près de la moitié de la surface du village qui a brûlé cette nuit-là. Des dizaines d'habitants avaient évacués.

Quelques jours après l'incendie, spectacle de désolation - FM

Ce sont les essences les plus susceptibles de brûler qui ont pris le dessus

Il a fallu trois à cinq ans pour reprendre plaisir à s'y promener

Grâce aux petites pluies du printemps, le paysage a repris une couleur verte dès l'année suivante. "Mais il a fallu 3 à 5 ans pour prendre à nouveau plaisir à se promener dans la garrigue. On commence à avoir des petites repousses, les animaux sont revenus" explique Françoise Matheron

Aujourd'hui le paysage est totalement cicatrisé mais ce n'est pas tout à fait la même végétation "C'est une végétation beaucoup plus basse. Il n'y a plus de grands pins d'Alep comme autrefois ou des chênes à glands. Ce sont des chênes kermès qui repoussent et des pins plus petits, au détriment d'autres essences qui ont quasiment disparu, à savoir les arbousiers. La végétation qui reprend est celle qui est la plus susceptible de brûler."

Les habitants aussi constatent que ce n'est plus tout à fait pareil. "Il faut 25 ou 30 ans pour que cela repousse vraiment" estime Henry. "Les couleurs sont revenues grâce aux petits pins qui ont repoussé, mais il faudra du temps pour qu'ils deviennent de grands arbres". Laura estime qu'il faut faire preuve de patience "c'est pas comme dans nos souvenirs, le temps fera son œuvre"

Les habitants n'ont pas retrouvé tout à fait les paysages d'avant Copier

Les plaies au pied du Puech des Mourgues ont cicatrisé © Radio France - Badinier

Obligation de débroussailler 100 mètres autour des maisons

Cet incendie a donc marqué tout un village, et du côté de la municipalité on a très rapidement voulu en tirer les leçons. "Nous avons étendu l'obligation légale de débroussaillage de 50 à 100 mètres autour des maisons. Les 50 premiers mètres sont à la charge des propriétaires, et la commune paye pour les 50 suivants. Aujourd'hui 5 % de notre territoire est urbanisé, le reste c'est de la végétation qui risque de brûler à tout moment. Nous avons aussi développé le pastoralisme pour le débroussaillement, et développé les coupures vertes pour que le feu soit stoppé plus facilement".

C'est un privilège d'habiter dans une pinède mais cela suppose des devoirs

Toutes ces mesures ont été plutôt bien acceptées par les habitants, mais il faut sans cesse faire de la pédagogie "C'est un grand privilège de vivre au milieu des pins, mais cela suppose de grands devoirs, c'est une question de solidarité, c'est se protéger tous. Les obligations légales qui ne sont pas respectées par les uns, ce sont des risques incendie pour les autres."

Reportage d'Elizabeth Badinier Copier

Et la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel n'hésite pas à le dire : si un nouveau feu devait se déclarer sur son village, elle privilégiera l'envoi des pompiers pour sauver les maisons dont les propriétaires ont respecté les obligations de débroussaillage.

Quels conseils à donner aux maires du plateau d'Aumelas ?

Aujourd'hui la maire de Saint-Bauzille-de-Montmel est aussi conseillère régionale délégué au risque incendie, c'est dire si le sujet lui tient à cœur. Elle n'hésitera pas à mettre son expérience au service des maires des communes du plateau d'Aumelas récemment touché par un gigantesque incendie. Et peut d'ores et déjà leur donner quelques conseils pour faciliter le retour de la végétation.

Nettoyer au plus, puis laisser la nature tranquille

"Je dirais de nettoyer ce qu'ils peuvent. Tout ce qui est gros arbre brûlé, il faut le nettoyer, les enlever assez vite. Après, il faut surtout laisser la nature tranquille. Les insectes vont revenir très vite. C'est eux qui vont revenir le plus vite, ensuite ce sont les oiseaux puis les lièvres, les sangliers. Donc, il faut surtout laisser la nature tranquille et elle va tout doucement se reconstituer ainsi que la biodiversité. Au printemps déjà, ça ira mieux. Nettoyez et vous verrez, après les pluies, vous aurez déjà de l'herbe verte. Bon, c'est sûr que c'est pas les beaux arbres d'avant, mais c'est déjà pour le moral, c'est déjà mieux."

"Nettoyez et soyez patients" Françoise Matheron Copier