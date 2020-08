12 coureurs au départ d'un Ultra Trail du Mont-Blanc juste pour le plaisir ce mercredi à Chamonix

Ce ne sera pas la foule des grands jours de l'UTMB ce mercredi après-midi à Chamonix. Faute de compétitions officielles pour cause de coronavirus, c'est un ultra-trail off que vont partager une douzaine de coureurs. Parmi eux, le co-fondateur de l'épreuve Michel Poletti.

Pas de dossard cette année 2020 sur le dos des 12 coureurs de l'UTMB off , mais bien les 170 km de course entre France et Italie

"C'est un retour aux sources, à l'esprit de partage, et d'autonomie". A quelques heures de prendre le départ d'un Ultra-Trail du Mont-Blanc très confidentiel, dans un comité restreint au cercle familial et amical d'une douzaine de personnes, Michel Poletti, le co-fondateur de l'UTMB savoure par avance ces deux jours à venir d'efforts et de plaisir.

Ce mercredi après-midi à 16h, sur le, parvis de l'église de Chamonix en Haute-Savoie, ils ne seront que 12 à s'élancer pour 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif de chevauchée pédestre sur les flancs du Mont-Blanc, entre France et Italie. Pour les encourager, quelques parents et amis seront là, mais rien à voir avec la marée humaine qui depuis 17 ans grossit au fil des éditions de l'UTMB , du succès populaire croissant du trail attesté par les 10 000 personnes qui les années précédentes ont participé à l'une ou l'autre des épreuves au programme.

Objectif pour Paul Capel : 170 km en moins de 20h

Au départ de cet UTMB off il y aura également le vainqueur de l'an dernier, l'espagnol Pau Capel, mais lui partira demain avec l'objectif de battre le record horaire et de boucler les 170 km de course en moins de 20h.

Le vainqueur de l'UTMB 2019, Pau Capell va tenter de passer sous la barre des 20 h de course - Thomas Bekker

Ce défi de l'UTMB off s'inscrit dans les challenges UTMB for the Planet lancé cet été pour inciter les trailers privés de compétitions à courir près de chez eux et à partager leurs aventures sur le net.