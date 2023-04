Près de 12 millions de Français n’ont toujours pas accès au très haut débit, selon l'UFC-Que Choisir

Lancé en 2013, le plan "France Très Haut Débit" avait un objectif : permettre à tous les foyers français d'avoir au très haut débit (THD) d'ici à 2022. Dix ans plus tard, l' UFC-Que Choisir fait le bilan. Dans son étude publiée mardi 18 avril, l'association estime que près de 17,2 % des foyers qui n’ont toujours pas accès au très haut débit.

ⓘ Publicité

Le plan a été "réussi", estimait pourtant Jean-Noël Barrot début avril dans l'émission Ma France. "Il reste des zones où la connectivité est encore un peu difficile", reconnaissait tout de même le ministre chargé de la Transition numérique et des Télécommunications. Et en effet, il reste 11,8 millions de consommateurs qui n'ont pas un THD, soit un débit supérieur à 30 Mbits/s. Ces foyers recensés par l'UFC-Que Choisir, ne peuvent pas être raccordés à la fibre. Il faut qu'ils souscrivent à des technologies non filaires, de "second ordre", explique l'association, "à des offres utilisant des technologies hertziennes (4G fixe, THD radio) ou satellitaires".

Cependant le temps presse, puisque le réseau historique en cuivre de l'opérateur Orange , seule source d'accès au réseau téléphonique pour plusieurs millions de Français (la technologie de l’ADSL, démocratisée à la fin des années 1990), doit être fermé à l'horizon 2030. "On ne va pas maintenir à terme deux réseaux parallèles, prévient le ministre chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, ça n'aurait pas de sens écologique ni de sen économique."

Les "département les plus ruraux" pénalisés

Sur le podium des plus mal lotis en THD, et donc qui n'ont pas accès à de la technologie filaire comme la fibre, on trouve : Mayotte (60,9 %), l’Ardèche (53,5 %) et les Côtes-d’Armor (52,1 %).

Mais si l'on se concentre, comme l'a fait l'UFC-Que Choisir, sur les "petites communes", soit moins de 1.000 habitants, "une fracture territoriale" apparait :

32,6 % des 8,8 millions d’habitants de "petites communes" n'ont pas de THD (30 Mbits/s)

18,4 % n'ont pas de « bon haut débit » (8 Mbit/s)

10,1 % sont privés d’un Internet, même minimum (3 Mbit/s)

Le bilan de l'UFC-Que Choisir est sans appel : "Ce sont les départements les plus ruraux qui sont les principales victimes de la fracture numérique".

"Un droit opposable" au très haut débit

Quelques jours après sa venue sur France Bleu, Jean-Noël Barrot a déclaré devant la commission des Affaires économiques du Sénat , qu'il fallait "trouver un accord" entre l'État, les collectivités et les opérateurs pour relever les "défis" restants du "grand chantier de la fibre." Le nouvel objectif du gouvernement, c'est un accès à la fibre optique pour tout le monde d'ici à 2025.

Pour aider justement le consommateur à avoir la fibre optique, l'association UFC-Que Choisir réclame que l'État mette en place "un droit opposable" à un accès à internet de qualité. Avec une loi qui déterminerait "des débits minimaux dont doivent bénéficier les consommateurs, et sur les indemnisations dont ils devraient bénéficier si ces débits ne sont pas atteints".

Un droit au très haut débit, c'était l'un des souhaits exprimés par Jean-Noël Barrot, lors des vœux annuels de l'Arcep , le régulateur du secteur, en décembre 2022. Un arrêté fixant ce droit doit être transmis à l'Arcep "d'ici la fin du premier semestre, voire pendant le premier trimestre si cela se passe bien", avait promis le ministre. Des promesses gouvernementales critiquées par Alain Bazot, président de l'UFC-Que Choisir.

Concernant le budget pour ce déploiement national du THD, toujours en cours, 20 milliards d'euros d'investissement privés et publics avaient été initialement été mis sur la table, en 2013, dont 3,3 milliards d'euros de l'État. Dix ans plus tard, la facture s'élève à 36 milliards d'euros, selon France Stratégie, organisme rattaché à Matignon.